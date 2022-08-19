В Камале проведут учения по эвакуации при цунами

Администрация провинции Пхукет объявила о проведении учений по эвакуации при угрозе цунами. Мероприятие пройдет 24 августа в Камале, которую можно назвать одной из проблемных в этом отношении локаций, поскольку выход с части пляжа там блокирует забор мусульманского кладбища.

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О проведении учений объявила 19 августа PR-служба провинции Пхукет. Административная организация тамбона (OrBorTor) Камала пока не сообщала о готовящемся мероприятии.

Согласно публикации PR Phukeet, участники тренировки будут эвакуироваться из общественного парка, находящегося в южной части пляжа Камала. Начало тренировки – в 13:00. Официальные лица не уточнили, планируется ли включать в начале мероприятия реальные сирены предупреждения о цунами.

В июле Камалу проинспектировал глава пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) Удомпорн Кан. Визит состоялся перед серией учебных эвакуаций, которые независимо друг от друга организовывали муниципалитеты и OrBorTor провинции.

PR-служба Пхукета не сообщила, остался ли господин Кан доволен тем, что увидел в Камале, однако в ходе большой проверки системы предупреждения о цунами в 2018 году на этот населенный пункт и его пляж было обращено особое внимание. Дело в том, что примерно 400-метровый отрезок побережья в Камале блокирует забор местного мусульманского кладбища. По этой причине люди, находящиеся в северной части пляжа, не смогут покинуть его кратчайшим путем, а будут вынуждены сначала двигаться параллельно морю, пока кладбищенский забор не закончится.