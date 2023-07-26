В Камале произошел пожар «на вилле Наташи»

Административная организация Камалы (OrBorTor) назвала короткое замыкание в качестве наиболее вероятной причины недавнего пожара в частном доме в районе Хуа-Кхуан. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло 45 минут, место происшествия в отчете OrBorTor указано как «вилла Наташи».

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В Камале произошел пожар на вилле в районе Хуа-Кхуан, где расположено немало люксовых объектов недвижимости. Фото: Kamala OrBorTor

В Камале произошел пожар на вилле в районе Хуа-Кхуан, где расположено немало люксовых объектов недвижимости. Фото: Kamala OrBorTor

В Камале произошел пожар на вилле в районе Хуа-Кхуан, где расположено немало люксовых объектов недвижимости. Фото: Kamala OrBorTor

В Камале произошел пожар на вилле в районе Хуа-Кхуан, где расположено немало люксовых объектов недвижимости. Фото: Kamala OrBorTor

В Камале произошел пожар на вилле в районе Хуа-Кхуан, где расположено немало люксовых объектов недвижимости. Фото: Kamala OrBorTor

Экстренные службы Камалы были уведомлены о пожаре в Хуа-Кхуане примерно в 10:45 утра прошлого воскресенья, 23 июля. В отчете OrBorTor не говорится, на какой именно из улиц, носящих название Hua Khuan, произошел инцидент. Сам район известен эклектичным сочетанием простого тайского жилья и дорогих объектов недвижимости, популярных у обеспеченных иностранцев.

Прибывшим по вызову пожарным потребовалось 45 минут на то, чтобы справится с огнем в доме, фигурирующим в отчете как «вилла Наташи» (วิลล่าบ้านนาตาชา). О пострадавших не сообщалось.

Пожар произошел в техническом помещении виллы, использовавшемся в качестве прачечной и места хранения вещей. На фоне этого OrBorTor сразу высказал версию о коротком замыкании, но об итогах расследования не сообщил.

Власти ничего не сказали о масштабах пожара и размере материального ущерба. Фотографии с места событий позволяют сделать вывод, что в результате инцидента никто не пострадал, а жилые помещения виллы не были затронуты огнем.