В Камале произошел пожар на площади в 30 рай

Административная организация тамбона Камала (OrBorTor) подала заявление в полицию по факту пожара, вызванного сжиганием мусора у подножья холма Кетни. Площадь возгорания составила 30 рай, в ряде мест огонь приблизился к домам местных жителей.

Новости Пхукета

В Камале некто поджег мусор, огонь затем перекинулся на сухую траву и начал распространяться. Фото: Kusoldharm Foundation

В Камале некто поджег мусор, огонь затем перекинулся на сухую траву и начал распространяться. Фото: Kusoldharm Foundation

В Камале некто поджег мусор, огонь затем перекинулся на сухую траву и начал распространяться. Фото: Kusoldharm Foundation

В Камале некто поджег мусор, огонь затем перекинулся на сухую траву и начал распространяться. Фото: Kusoldharm Foundation

В Камале некто поджег мусор, огонь затем перекинулся на сухую траву и начал распространяться. Фото: Kusoldharm Foundation

В Камале некто поджег мусор, огонь затем перекинулся на сухую траву и начал распространяться. Фото: Kusoldharm Foundation

В Камале некто поджег мусор, огонь затем перекинулся на сухую траву и начал распространяться. Фото: Kusoldharm Foundation

В Камале некто поджег мусор, огонь затем перекинулся на сухую траву и начал распространяться. Фото: Kusoldharm Foundation

В Камале некто поджег мусор, огонь затем перекинулся на сухую траву и начал распространяться. Фото: Kusoldharm Foundation

Как рассказал заместитель главы OrBorTor Камалы Ноппорн Каруна, сообщение о пожара на холме Кетни поступило в офис административной организации в 14:40 воскресенья, 8 марта. Местные жители сообщили официальным лицам, что кто-то поджег мусор, а огонь затем перекинулся на сухую траву и начал распространяться.

«Пламя распространялось очень быстро. В некоторых местах оно приблизилось к жилым домам на растояние до 50 м», – заявил господин Каруна.

Пожарные Камалы обратились за помощью к коллегам из других ведомств, на борьбу с огнем было брошено семь автоцистерн. Участие в тушении пожара также приняли моряки с базы третьего регионального командования ВМФ. Визит на место событий нанес и губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана. Борьба с огнем продолжалась до 22:00.

«Выгорело около 30 рай земли. Во многих местах пожарным было нелегко добраться до огня. Автоцистерны не могли подъехать к точкам возгорания, приходилось протягивать шланги», – заявил заместитель главы OrBorTor Камалы.

На ночь на месте событий было организовано дежурство, поскольку официальные лица опасались повторного возгорания. Оно в итоге произошло в 7:30 утра 9 марта, и только к полудню пожарные решили, что достаточно обильно пролили водой растительность.

Как заявил господин Каруна, по факту произошедшего было подано заявление в полицию. Администрация Камалы намерена привлечь к ответственности человека, по чьей вине произошел пожар.