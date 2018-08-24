В Камале нашли виновных в сливе сточных вод в канал

Административная администрация Камалы (OrBorTor) нашла трех виновников загрязнения местного канала сточными водами. Все три получили подписание наладить системы очистки сточных вод в течение недели.

25 Августа 2018 09:00:00

Фото: OrBorTor тамбона Камала

«Мы нашли три главных источника слива неочищенных сточных вод в канал. Один – это прибрежное заведение, расположенное у канала, два других – лагеря строительных рабочих выше по течению», – заявил заместитель начальника OrBorTor Ноппорн Каруна.

«Первый бизнес сливал неочищенные сточные воды, поскольку их система очистки еще не до конца сформирована. Лагеря, где проживают строительные рабочие, загрязняли канал из-за отсутствия в их системах жироуловителей», – добавил он.

Нарушителям вынесли официальные предпреждения и дали семь дней на устранение нарушений. Семидневный срок отсчитывался с 17 августа, так что к сегодняшнему дню время уже истекло.

В случае, если нарушители не наладят систему очистки сточных вод, их деятельность в Камале будет приостановлена до устранения всех нарушений.

«Мы вернемся и проверим химический состав сливаемых ими сточных вод на следующей неделе», – заверил господин Каруна.