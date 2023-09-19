Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В Калиме угнали скутер с забытыми в нем ключами

Владелец скутера Honda Click с номерными знаками 1กท 841 Phuket просит всех, кто заметит транспортное средство на улицах, проинформировать полицию. Скутер был угнан во второй половине дня 18 сентября от ресторана Meg Khram у пляжа Калим, после того как хозяин забыл ключи в замке зажигания. Заявление в полицию подано.

Новости Пхукета

19 Сентября 2023, 09:35 AM
Скутер Honda Click был угнан от ресторана к северу от Патонга в понедельник, 18 сентября. Фото: Phuket Info Center

Скутер Honda Click был угнан от ресторана к северу от Патонга в понедельник, 18 сентября. Фото: Phuket Info Center

Призыв о помощи в поисках скутера опубликовала утром 19 сентября страница Phuket Info Center, к публикации приложено видео с камеры CCTV, на котором запечатлен момент похищения мотоцикла.

На записи видно (см. видео), что белый скутер Honda Click стоит на обочине дороги, а мимо проходит некий мужчина в «костюме механика». Заметив ключи в замке зажигания, злоумышленник возвращается, садится на байк, заводит и уезжает. Phuket Info Center указывает, что угон был совершен в 16:24 понедельника, 18 сентября.

Согласно публикации, заявление в полицию уже подано, за Калим отвечает полицейский участок Патонга. Phuket Info Center не указывает источник видео, но поиск по Facebook не находит его на других страницах. По всей видимости, владелец напрямую обратился к администратору «Инфоцентра» с просьбой о помощи.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Экспат из Эстонии найден мертвым в ванной комнате отеля в Патонге
Новый губернатор едет на Пхукет из Исана
Таиланд утвердил безвиз для Китая и Казахстана, изменений для России нет
Пожарные учения прошли в тамбоне Чернг-Талей
Иностранка с четырехлетним оверстэем арестована в аэропорту Пхукета
Туристка сломала ногу на горе у пляжа Най-Харн
Водитель «Мерседеса» разбил нос таксисту на Пхукете
Пожар уничтожил постройку в новом резорте в Ко-Кэу
У пляжа в Патонге обнаружили пикап с мертвым телом внутри
Вор проник на виллу к россиянам в Чалонге, несмотря на присутствие семьи в доме
Иммиграционное бюро Пхукета выпустило внеочередной отчет о проверках иностранцев
Дорога Чалонг-Патонг вернулась в прежнее непроходимое состояние
Арендодателей и отельеров отправили на перерегистрацию в системе подачи сведений об иностранных жильцах
Депутат от Пхукета выступил с критикой политики по общественному транспорту
Туристический флот Пхукета передал лодочникам на лонгтейлах спасжилеты

 

Thai Residential
SOHO Pool Club
The Pavilions Phuket

 