В Калиме угнали скутер с забытыми в нем ключами

Владелец скутера Honda Click с номерными знаками 1กท 841 Phuket просит всех, кто заметит транспортное средство на улицах, проинформировать полицию. Скутер был угнан во второй половине дня 18 сентября от ресторана Meg Khram у пляжа Калим, после того как хозяин забыл ключи в замке зажигания. Заявление в полицию подано.

Новости Пхукета

19 Сентября 2023, 09:35 AM

Скутер Honda Click был угнан от ресторана к северу от Патонга в понедельник, 18 сентября. Фото: Phuket Info Center