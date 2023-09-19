В Калиме угнали скутер с забытыми в нем ключами

Призыв о помощи в поисках скутера опубликовала утром 19 сентября страница Phuket Info Center, к публикации приложено видео с камеры CCTV, на котором запечатлен момент похищения мотоцикла.
На записи видно (см. видео), что белый скутер Honda Click стоит на обочине дороги, а мимо проходит некий мужчина в «костюме механика». Заметив ключи в замке зажигания, злоумышленник возвращается, садится на байк, заводит и уезжает. Phuket Info Center указывает, что угон был совершен в 16:24 понедельника, 18 сентября.
Согласно публикации, заявление в полицию уже подано, за Калим отвечает полицейский участок Патонга. Phuket Info Center не указывает источник видео, но поиск по Facebook не находит его на других страницах. По всей видимости, владелец напрямую обратился к администратору «Инфоцентра» с просьбой о помощи.