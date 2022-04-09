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В исанской больнице застрелили пациента

Полиция провинции Бынг-Кан задержала местного жителя, расстрелявшего мужчину в отделении неотложной помощи местной больницы. Инцидент произошел в округе Пак-Кхат около 1:20 ночи 9 апреля.

10 Апреля 2022, 04:00 PM
Фото: Страница Bueng Kan News в Facebook

Фото: Страница Bueng Kan News в Facebook

Как сообщает Bangkok Post, все началось с конфликта между двумя группами посетителей местного ресторана. Полиция не уточнила, что именно произошло в заведении, но после инцидента 21-летний Суричай Сунантханам обратился за медицинской помощь в больницу Пак-Кхата.

Пациент лежал на каталке, когда в отделение неотложной помощи ворвался 21 летний Буньярит Пхонкхам, до этого также участвовавший в конфликте в ресторане. Мужчина четыре раза выстрелил в жертву из пистолета калибра 9 мм, после чего скрылся с места событий. Стрелка позже задержали в больнице Каласина, куда он обратился уже со своими травмами.

Также по делу был задержан 20-летний уроженец Бынг-Кана по имени Чалит Мэнгтхайсонг. Согласно материалам следствии, он помог господину Пхонкхаму скрыться с места событий.

 

 

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