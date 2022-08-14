В Исане спасателям пришлось вывозить труп из джунглей на мотоцикле

Спасателям из исанской провинции Накхон-Ратчасима пришлось на мотоцикле вывозить из джунглей тело престарелого мужчины, найденного мертвым в лесу 14 августа. Двое братьев-парамедиков, сменяя друг друга, полчаса выбирались из джунглей по неровной грунтовой дороге с трупом, привязанным ремнями.

Новости Пхукета

15 Августа 2022, 10:00 AM

Спасатели с телом на мотоцикле. Так им пришлось преодолеть 5 км по джунглям. Фото: Prasit Tangprasert

Нелегкая задача вывозить труп 73-летнего Луанга Чодкасема из нацпарка Thap Lan National Park выпала братьям Монтри и Апичарту Пхиеупхонгам, пишет Bangkok Post.

Газета не уточняет, почему спасателям службы Hook 31 пришлось использовать именно мотоцикл. Возможно, дорога была непроходима для автомобиля скорой помощи и даже для пикапа. Как бы то ни было, тело погибшего местного жителя было доставлено в морг.

На то, чтобы выехать из джунглей с трупом, у братьев ушло в районе получаса, хотя дистанция составляла около 5 км. По дороге они сменяли друг друга, заново привязывая тело погибшего к новому водителю.

«30-минутная дорога из леса была бы слишком утомительна для одного спасателя», – пишет Bangkok Post.

Погибший Луанг Чодкасем был жителем деревни Хуа-Кхао-Тхонг в тамбоне Убон-Сап провинции Накхон-Ратчасима. Во второй половине дня 13 августа он отправился в джунгли, чтобы набрать фруктов само с дикорастущих деревьев.

Когда мужчина не вернулся домой к закату, его сын заволновался и, посоветовавшись с соседями, вызвал спасателей службы Hook 31. Приехавшие специалисты начали поиски около 20:00 и продолжали их до 2:00 ночи, но пропавшего мужчину не нашли.

Утром 14 августа сын господина Чодкасема отправился в джунгли сам и обнаружил отца мертвым под деревом с фруктами само. Он сообщил об этом деревенскому старосте, который повторного вызвал спасателей – на этот раз для того, чтобы вывезти тело из джунглей.

Согласно предварительной версии, 73-летний господин Чодкасем забрался на дерево, чтобы нарвать фруктов, но сорвался и разбился насмерть. Расследование, впрочем, пока не завершено. Полицейские, в частности, ждут результатов медицинской экспертизы.