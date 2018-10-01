В индийском ресторане на Пхукете произошел пожар

Пожар произошел в ресторане индийской кухни, находящемся на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. в Патонге.

1 Октября 2018 16:51:29

Фото: DDPM Patong

Пожар в индийском ресторане Orient Restaurant произошел в первой половине дня 1 октября. К моменту прибытия на место событий пожарных расчетов персонал заведения уже самостоятельно справился с возгоранием при помощи ручных огнетушителей. Судя по фотографиям, сделанным сотрудниками местного отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), значительного ущерба нанесено не было.

Как пояснили в DDPM, возгорание произошло в отдельном помещении, где хранилось «электрическое оборудование и кабели». Полиция полагает, что причиной инцидента стало короткое замыкание. Впрочем, расследование пока не завершено.