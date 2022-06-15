В Индийском океане замолчал второй тайский буй предупреждения о цунами

Департамент чрезвычайных ситуаций Таиланда (DDPM) начал операцию о поиску второго из двух буев системы оповещения о цунами, находившегося в 340 км от побережья Пхукета и переставшего передавать сигналы 9 июня. До этого уже сорвался с креплений и ушел в дрейф первый буй, который обнаружили и планируют заменить примерно в ноябре. До этого момента Таиланду придется полагаться на сигналы с буев других стран, что происходит регулярно.

Новости Пхукета

15 Июня 2022, 09:00 AM

Буй системы предупреждения о цунами. Фото: NBT

О том, что и второй буй системы раннего оповещения о цунами вышел и строя, сообщило 13 июня тайское государственное новостное агентство NBT. Оно уточнило, что специалисты DDPM уже начали работу по поиску так называемой «станции 234641». При этом на сайте американского центра по сбору данных с таких буев указывается, что последний сигнал со станции был получен еще 7 июня.

NBT добавило, что замена обоих вышедших из строя устройств должна быть осуществлена в ноябре, когда погодные условия в Индийском океане станут более благоприятными. Во всяком случае, об этом журналистам сообщили в DDPM, и так было во время выявления поломок ранее – каждый раз буи заменялись не раньше ноября.

Об очередных проблемах у тайской системы предупреждения о цунами стало известно 25 мая. Как рассказал тогда DDPM, первый из двух буев системы сорвался с крепления, а информация со второго не перестала поступать в Национальное управление по вопросам океана и атмосферы (NOAA) из-за проблем в синхронизации данных.

DDPM уточнил, что в ходе плановой инспекции в октябре прошлого года было установлено, что первый буй тайской системы – станция 23401 в Андаманском море примерно к 965 км к западу от Пхукета – сорвался с креплений и перестал передавать данные. Буй удалось найти и подобрать, но его установка в прежнюю точку будет осуществлена только в ноябре этого года, когда ситуация на море улучшится.

Второй буй – станция 23461 примерно в 340 км от Пхукета – по-прежнему находится в положенном месте и передает данные, но из-за проблем в коммуникации с серверами NOAA информация не отображается на сайте NDBC. Как пояснили в DDPM, работа по устранению проблемы уже ведется. Впрочем, даже приблизительную дату восстановления синхронизации ведомство не назвало.

Напомним, тайская часть международной системы оповещения о цунами в Индийском океане состоит из двух буев – упомянутых станций 23461 и 23401. После сигнала с первого буя у жителей Пхукета будет 45 мин на эвакуацию, после сигнала со второго – 90 мин. Кроме того, как говорили официальные лица ранее, информация в координационный центр поступает и со станций других государств.