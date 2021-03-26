Иммиграционное бюро Пхукета пока никак не прокомментировало начавшийся 25 марта массовый наплыв иностранцев, из-за которого на улице выстроились внушительные очереди. Один из работающих в офисе волонтеров связал это с тем, что не покинувшие страну «туристы» одновременно должны получить разрешения на пребывание.

Новости Пхукета

26 Марта 2021, 09:49 AM

В Иммиграционном бюро Пхукета очередной массовый наплыв иностранцев.

Информация о ситуации в Иммиграционном бюро поступила в The Phuket News непосредственно от столкнувшихся с ней иностранцев. По их словам, очередь в зал на втором этаже была такой, что людям пришлось ожидать на улице. Один из собеседников редакции заявил, что большинство стоявших в очереди людей были русскоговорящими и приехали, чтобы продлить «60-дневные коронавирусные визы».

Редакция The Phuket News обратилась за пояснениями к полковнику Нарывату Путтхавиро, который обычно не отказывал в комментариях, но в данном случае он заявил, что ему даже не известно о ситуации. Офицер пояснил, что находится в Бангкоке на курсах повышения квалификации. На звонки непосредственно в офис никто не ответил. Получить информацию по общенациональной горячей линии Иммиграционного бюро тоже не удалось.

Один из застрявших в очереди иностранцев в итоге пересказал объяснение, полученное от работающего в Иммиграционном бюро волонтера. Тот заявил, что корень проблемы лежит в том, что «близится конец месяца и туристы, застрявшие в стране по причине коронавируса, должны одновременно обновить визы».