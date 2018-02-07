В хостеле на Пхи-Пхи произошел пожар

Полиция полагает, что причиной пожара в хостеле и ресторане на острове Пхи-Пхи-Дон вечером 6 февраля мог стать взрыв газового баллона.

7 Февраля 2018 10:35:33

Возгорание в здании October Hostel & Resto на острове Пхи-Пхи-Дон произошло около 21:00 вторника, 6 февраля. По сообщениям с места событий, огонь начал быстро распространяться и охватил около двух десятков прилегающих построек.

По имеющимся на текущий момент данным, госпитализированы были два человека. Их национальности пока что неизвестны. Туристы были эвакуированы на пляж и в другие безопасные места.

Пожар привел к обрушению нескольких построек. Состояние уцелевших и их безопасность в настоящий момент оцениваются специалистами.