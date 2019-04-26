В холмах над озером Банг-Вад обнаружили нелегально строящийся особняк

Администрация района Кату подтвердила незаконность строительства особняка на холме над озером Банг-Вад. Муниципалитет прямо заявил, что никогда не выдавал разрешение на возведение здания. При этом строительство ведется на высоте свыше 80 м над уровнем моря, что запрещено законом.

«Владелец здания не обращался за разрешением на строительство. Но даже если бы он обратился, разрешение бы не было дано», – заявила палад (старшая административная сотрудница) муниципалитета Тассани Сэтонг.

Как пояснила госпожа Сэтонг, особняк возводится на высоте около 130 м над уровнем моря, тогда как закон устанавливает максимальную высоту застройки на уровне 80 м.

«Здание незаконно», – прямо указала госпожа Сэтонг.

«Все строительные работы должны быть остановлены, а уже возведенные элементы снесены», – добавила она.

Представитель Земельного департамента Амнуай Пинсуван, к которому «Новости Пхукета» обратились за комментарием, также добавил, что здание строится на территории охраняемого лесного резерва. При этом документы на оформление участка в частную собственность были получены до того, как данная территория получила охраняемый статус. В настоящий момент владельцами земли значатся Джаруариянон, Натчая Гохсайяват и Джиранон Тхамчу. Участок площадью 10 рай с чанотом он приобрели у Мано Киеукрама в феврале 2016 года, сам чанот был выдан в 2012 году на основании земельного титула SorKor 1, выданного некому Чуану Джанеропу.

Директор пхукетского отделения Королевского лесного департамента Пайсарн Нупичай отметил, что его офис сейчас проверяет, легально ли земля находится в частной собственности и не выходит ли строительство за пределы участка (на территорию лесного резерва).