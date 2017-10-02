В ходе субботника на Раче-Ной собрали полтонны мусора

Более 150 волонтеров приняли участие в субботнике на острове Рача-Ной в воскресенье, 1 октября.

2 Октября 2017 16:17:46

Субботник официально открыл губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг, который подчеркнул, что мусор не только портит впечатление от посещения Рача-Яй, но и создает угрозу морской экосистеме.

«Остров Рача – прекрасный остров. С каждым годом его посещает все больше туристов, что означает и увеличение количества мусора. Плюс мусор выносит на пляжи сезонными муссонами. При этом мусор не только портит пейзаж, но и наносит ущерб морской экосистеме», – заявил губернатор.

По итогам субботника с пляжей бухты Ао-Клуай и с прибрежных рифов было собрано 506 кг мусора.

«Там были и рыболовные сети, и стеклянные бутылки, и банки, и вилки с ложками, и детские игрушки, и одежда, и даже свечи, метла и зубная щетка», – заявил мэр Раваи Арун Солос.

«Если вы готовы принять участие в следующем нашем субботнике, следите за объявлениями. Мы скоро проведем еще один», – добавил мэр.