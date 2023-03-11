В ходе рейдов в Чалонге и Раваи изъяли 17 тыс. таблеток метамфетамина и 85 г кристаллов

Полиция Чалонга отчиталась о двух операциях по изъятию наркотиков, проведенных 10 марта на юге Пхукета. В общей сложности было изъято почти 17 тыс. таблеток метамфетамина и 85 г наркотика в кристаллической форме. Арестованы четыре человека.

Иккапоп Тхонгтуб

Три человека были задержаны за хранение наркотиков в Чалонге. Фото: Chalong Police

Три человека были задержаны за хранение наркотиков в Чалонге. Фото: Chalong Police

Три человека были задержаны за хранение наркотиков в Чалонге. Фото: Chalong Police

Три человека были задержаны за хранение наркотиков в Раваи. Фото: Chalong Police

Три человека были задержаны за хранение наркотиков в Раваи. Фото: Chalong Police

Первый обыск полицейские провели на Soi Mayuri в Чалонге, где был арестован 39-летний уроженец Сарабури по имени Суван (фамилию полиция не указала). У мужчины изъяли 19,5 г кристаллического метамфетамина и четыре патрона .22 калибра. Непосредственно самого оружия в доме не нашлось.

Подозреваемого доставили в полицейский участок Чалонга, где ему предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи и незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию.

Второй обыск 10 марта полиция проводила на Soi Suksan 2 в Раваи. Там были задержаны 26-летний Йосотхорн, 23-летняя Савиттри и 28-летняя Атчарипорн (фамилии вновь не указаны). У них полицейские изъяли 65,8 г кристаллического метамфетамина и 16,8 тыс. содержащих метамфетамин таблеток.

Подозреваемых доставили в полицейский участок Чалонга, где им предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.

В обох случаях полицейские действовали на основании ордеров на обыск и по приказу начальника участка полковника Эккарата Плайдуанга.