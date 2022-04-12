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В ходе рейда в ресторане 48 человек сдали положительный тест на наркотики

Полицейский рейд, направленный на пресечение торговли спиртным вне отведенных часов, закончился предъявлением 48 обвинений по наркотическим статьям. Именно столько посетителей ресторана в Кон-Кэне сдали положительный тест на наркотики.

Новости Пхукета

12 Апреля 2022, 09:00 AM
Фото: Chakkrapan Natanri / Bangkok Post

Фото: Chakkrapan Natanri / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, около 2:00 ночи 10 апреля сотрудники полиции Кхон-Кэна пришли с проверкой в ресторан Lan Mai на Maliwan Rd. в тамбоне Бан-Пет. У правоохранителей была информация о том, что в заведении могут торговать спиртным вне разрешенных часов.

В момент визита полицейских в ресторане находились 62 клиента – как мужчины, так и женщины. На столах, кроме еды и спиртного, открыто лежали пакетики с кристаллическим метамфетамином. Уже пустые пакеты были в мусорках, сообщает Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

Следы наркотиков обнаружились в итоге в анализах мочи 48 из 62 посетителей, то есть не употреблял запрещенные препараты лишь каждый четвертый.

Всем 62 посетителям, а также менеджеру и владельцу заведения, предъявили обвинения в игнорировании коронавирусных ограничений, а против 48 гостей были дополнительно возбуждены дела об употреблении запрещенных препаратов.

 

 

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