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В ходе предновогоднего блица задержали более 30 человек

Глава полиции Пхукета генерал-майор Тирапхон Тхипджарон сообщил на встрече с прессой, что в рамках предновогодней кампании по борьбе с преступностью были задержаны 33 человека.

Новости Пхукета

26 Декабря 2017 12:13:12

Соответствующее заявление генерал Тхипджарон сделал в понедельник, 25 декабря, а непосредственно сама кампания стартовала 22 числа и продлится вплоть до 5 января.

Глава полиции Пхукета отметил, что большинство задержанных были причастны к незаконному обороту наркотиков, а еще несколько человек были арестованы за хранение оружия.

Генерал Тхипджарон не стал раскрывать подробности проведенных арестов, но подтвердил, что один из задержанных – подозреваемый в резонансном убийстве 17-летней Панилады Конгкапан, застреленной в тамбоне Тхепкрасаттри в пятницу, 22 декабря. Девушка вместе со своим 17-летним бойфрендом Раоматом Тумвонгом находилась на мотоцикле, когда по ним открыли огонь из огнестрельного оружия. От полученного ранения Панилада Конгкапан скончалась, ее молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По подозрению в нападении на молодых людей был задержан 18-летний Сурия Инсаторн, его сообщник – некто Адисорн Чансин – находится в розыске. По версии следствия, причиной для нападения стал личный конфликт между Раоматом и Адисорном.

 

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