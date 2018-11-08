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В ходе подводного субботника в Патонге убрали почти полтонны мусора

В понедельник, 5 ноября, у побережья Патонга прошел массовый подводный субботник. Участники мероприятия собрали 412 кг мусора.

Таньялак Сакут

8 Ноября 2018, 09:57 AM
Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Фото: Муниципалитет Патонга

Как рассказала мэр Чалермлак Кебсап, субботник проходил с 7:00 утра до 16:00 дня и бы приурочен к окончанию ежегодного карнавала в Патонге. Участники субботника собрали 412 кг мусора, включая старые рыболовные сети, стеклянные и пластиковые бутылки, веревки, канаты и даже якоря.

Среди участников субботника также проводился конкурс на самую эффективную команду. Победителем стал коллектив Andaman Team.

После окончания мероприятия госпожа Кебсап выразила благодарность всем принявшим участие. По ее словам, муниципалитет Патонга хотел бы отныне проводить подводные субботники на регулярной основе дважды в год.

Госпожа Кебсап также добавила, что участвовавшие в субботнике дайверы отметили, что мусора в этот раз было меньше, чем во время предыдущей уборки.

 

 

 

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