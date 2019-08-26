В ходе ограбления ювелирного магазина в Сонгкхла украдено золота на 85 млн бат

Полиция провинции Сонгкхла и штаб правоохранительных органов по девятому региону расследуют ограбление ювелирного магазина, в ходе которого преступники скрылись с золотом на сумму 85 млн бат.

Новости Пхукета

26 Августа 2019, 09:34 AM

Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post

Группа злоумышленников ограбила ювелирный магазин в округе На-Тхави провинции Сонгкхла в субботу, 24 августа. Как рассказал шеф полиции по девятому региону генерал-лейтенант Ронсасилп Пхусара, ограбление было тщательно спланировано. Согласно заявлениям очевидцев, участие в нем принимали от 17 до 20 человек, пишет Bangkok Post.

Почерк грабителей заставили полицию предположить, что к преступлению могут быть причастны сепаратисты из южных провинций. По словам генерала Пхусары, следователи оценивают вероятность этого в 80%.

Как рассказал генерал, сперва злоумышленники захватили микроавтобус Toyota в провинции Паттани и взяли водителя в заложники. Затем преступники направились в ювелирный магазин Hangthong Suthada в Сонгкхла. Часть группы в гражданской одежде (в том числе в женской) изображала посетителей. Другие подозреваемые были одеты в камуфляж и джинсы, напоминая внешним видом военных.

После ограбления, о ходе которого генерал Пхусара не рассказал, подозреваемые скрылись с места событий на угнанном микроавтобусе, а затем бросили транспортное средство на каучуковой плантации в тамбоне Тха-Праду. О наличии пострадавших офицер также ничего не сообщил.

Генерал Пхусара отметил схожесть между этим преступлением и налетом на автосалон Wang To в августе 2017 года. Угнанные в ходе того налета транспортные средства затем были заминированы и использованы для атак на представителей силовых структур.