В ходе атак на Пхукете повреждены автобусы трех разных компаний

Полиция установила непосредственного заказчика нападений на туристические автобусы на Пхукете и получила ордер, но пока не арестовала. Соответствующая информация была озвучена на пресс-конференции 16 ноября.

Новости Пхукета

Полное имя заказчика полицейские не назвали, в материалах для прессы он фигурирует как «Го М». Как и показывали на допросе исполнители нападений, заказчик сам работает в сфере транспортных перевозок и его целью было давление на конкурентов.

В качестве объектов нападения заказчик указал автобусы трех перевозчиков – Chalermphat Co Ltd, First Transport Co Ltd и Andaman Lotus Co Ltd. Минимум два из поврежденных автобусов были брендированы как транспорт российских туроператоров – Fun & Sun и Anex Tour.

В общей сложности за период с 26 октября по 11 ноября было совершено четыре нападения, в ходе которых был повреждены 10 автобусов трех разных операторов. В ходе нападений исполнители Панупонг и Сарают пользовались обычными рогатками, но стреляли довольно тяжелыми металлическими шариками.

Заказчик был представителем одной из местных компаний, занимающихся автобусными перевозками. За работу Панупонг и Сарают получили в сумме 11 тыс. бат – по 1 тыс. за каждый автобус и 1 тыс. бат сверху в качестве «благодарности».

Хронология нападений следующая:

26 октября. Парковка у АЗС Shell в Сапаме. Повреждены два автобуса компании First Transport Co Ltd.

в Сапаме. Повреждены два автобуса компании First Transport Co Ltd. 2 ноября. Парковка у главного SuperCheap в Рассаде. Повреждены два автобуса компании Chalermphat Co Ltd.

в Рассаде. Повреждены два автобуса компании Chalermphat Co Ltd. 2 ноября. Парковка на Soi Palai в Чалонге. Повреждены два автобуса компании First Transport Co Ltd.

в Чалонге. Повреждены два автобуса компании First Transport Co Ltd. 11 ноября. Парковка у храма Wat Chalong. Повреждены четыре автобуса компании Andaman Lotus Co Ltd.

Согласно пресс-релизу, исполнителям и заказчику были предъявлены обвинения по одной и той же статье – причинение ущерба частной собственности и нанесение повреждений транспортным средством с созданием угрозы другим людям. Действия классифицированы как совершенные группой лиц.

Исполнители Панупонг и Сарают были арестованы 14 ноября. В пресс-релизе полиции указывается особая важность обеспечения безопасности в сфере туризма и укрепления у туристов уверенности в безопасности Пхукета, как туристического направления, входящего «в топ-10 лучших в мире».

Полиция не указала, с какой именно транспортной компанией связан заказавший нападения «Го М». При этом ранее неоднократно указывалось, что это местный пхукетский перевозчик, недовольный конкуренцией операторов из-за пределов острова, предлагающих туркомпаниям более низкие расценки на перевозку туристов.