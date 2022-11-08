В ходе ареста на Пхукете изъяли 10,5 тыс. таблеток метамфетамина

Согласно сообщению PR-службы администрации Пхукета, подозреваемый был арестован у магазин 7-Eleven на Soi Bang Chee Lao (у Thepkasattri Rd.) в Рассаде. Официальные лица не озвучили дату проведения ареста и не назвали полного имени мужчины или места его проживания. Указан лишь возраст – 40 лет.
У Бала изъяли 10504 метамфетаминовые таблетки и 0,44 грамма метамфетамина в кристаллической форме. Впрочем, отчет PR Phuket не позволяет сказать, были ли у него таблетки с кристаллами при себе или же их обнаружили при досмотре транспортного средства/жилья.
Арестованного передали в полицейский участок Пхукет-Тауна для предъявления обвинений в хранении наркотических средств первой категории.