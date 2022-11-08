Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В ходе ареста на Пхукете изъяли 10,5 тыс. таблеток метамфетамина

Базирующееся на Пхукете 425-е подразделение полицейское пограничного патруля арестовало некого Бала за хранение метамфетамина. У подозреваемого, арестованного в Рассаде, изъяли более 10,5 тыс. таблеток ябы.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Ноября 2022, 05:30 PM
Власти Пхукета сообщили об аресте мужчины с 10,5 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: Border Patrol Police 425

Власти Пхукета сообщили об аресте мужчины с 10,5 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: Border Patrol Police 425

Власти Пхукета сообщили об аресте мужчины с 10,5 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: Border Patrol Police 425

Власти Пхукета сообщили об аресте мужчины с 10,5 тыс. таблеток метамфетамина. Фото: Border Patrol Police 425

Согласно сообщению PR-службы администрации Пхукета, подозреваемый был арестован у магазин 7-Eleven на Soi Bang Chee Lao Thepkasattri Rd.) в Рассаде. Официальные лица не озвучили дату проведения ареста и не назвали полного имени мужчины или места его проживания. Указан лишь возраст – 40 лет.

У Бала изъяли 10504 метамфетаминовые таблетки и 0,44 грамма метамфетамина в кристаллической форме. Впрочем, отчет PR Phuket не позволяет сказать, были ли у него таблетки с кристаллами при себе или же их обнаружили при досмотре транспортного средства/жилья.

Арестованного передали в полицейский участок Пхукет-Тауна для предъявления обвинений в хранении наркотических средств первой категории.



 

 

Have a news tip-off? Click here

На Бангла-Роуд провели выборочную проверку на наркотики
Пхукет отметит Лой Кратонг при лунном затмении
Новозеландца арестовали на Пхукете за хранение оружия
Синоптики обещают Пхукету дождливую неделю
На севере Таиланда зафиксировали первые заморозки
Врача отстранили от работы за грубость в адрес беременной пациентки
Сингапурские моряки совершают визит на Пхукет
Водитель микроавтобуса арестован с наркотиками и оружием
Отключения воды запланированы на 7-10 ноября в Чалонге, Вичите и Патонге
Метеорологическое предупреждение остается в силе на Пхукете
Эксперт: Дорога на перевале Кату-Патонг остается безопасной для проезда
Пикап врезался в столб на главной дороге через Кату
Жительнице Пхукета выдали документ на обороте чужого свидетельства о смерти
В Пхукет-Тауне почистили главный городской канал
Жителей Пхукета приглашают пожертвовать на альтернативную дорогу в Патонг

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 