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В ходе антинаркотического рейда в Краби изъяли арсенал оружия

Более трех десятков единиц огнестрельного оружия, включая автоматические карабины армейского образца, были изъяты в ходе масштабной антинаркотической операции Krabi Romyen.

Новости Пхукета

20 Февраля 2019, 10:21 AM
Фото: Krabi PR Department

Фото: Krabi PR Department

Фото: Krabi PR Department

Фото: Krabi PR Department

Фото: Krabi PR Department

Фото: Krabi PR Department

Фото: Krabi PR Department

Фото: Krabi PR Department

Фото: Krabi PR Department

Фото: Krabi PR Department

Фото: Krabi PR Department

Фото: Krabi PR Department

Фото: Krabi PR Department

Фото: Krabi PR Department

Прошедшая 18 февраля серия скоординированных рейдов в Краби была нацелена на ликвидацию восьми организованных групп, занимавшихся торговлей наркотиками в разных районах провинции. Операция проводилась объединенной командой силовиков, включавших представителей провинциальной полиции, пограничной патрульной полиции, регионального отдела по борьбе с наркотиками и местной администрации.

Как объявил заместитель начальника Королевской полиции Таиланда генерал Чалермакиат Сриворакхан, в ходе операции были арестованы пять ключевых подозреваемых.

Также силовики изъяли почти 211 тыс. таблеток метамфетамина (яба), 550 г наркотика в кристаллической форме (яба-айс) и целый арсенал оружия, включавший автоматические карабины М4 армейского образца, винтовки, дробовики и короткоствольное оружие заводского и кустарного производства.

 

 

 

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