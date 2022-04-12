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В городе Хат-Яй ликвидирован нелегальный бизнес по кредитованию под залог автомобилей

Полиция провинции Сонгкхла арестовала местного жителя, занимавшегося кредитование граждан под залог автомобилей. Мужчине предъявлены обвинения по статье о нелегальной кредитной деятельности.

Новости Пхукета

12 Апреля 2022, 08:00 AM
Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post

Фото: Assawin Pakkawan / Bangkok Post

В воскресенье, 10 апреля, полицейские во главе с заместителем руководителя полиции по девятому региону подполковником Ванкитти Тиннимитом провели рейд в городе Хат-Яй. Целью правоохранителей был склад Soi Pracha Ruamchai 1 в тамбоне Кхуан Ланг.

По интересовавшему их адресу полицейские обнаружили 28 пикапов и легковых автомобилей, припаркованных на территории склада и у нее. В качестве подозреваемого по делу был задержан 43-летний Арун Кхун-Аскорн, сообщает газета Bangkok Post.

Проверка документов на автомобили показала, что некоторые из машин были куплены владельцами в кредит, причем деньги за них до конца выплачены не были.

Согласно материалам дела, господин Кхун-Аскорн предоставлял желающим кредиты под залог машин по ставке 10% в месяц (120% годовых). На основании слишком высокой ставки ему и были предъявлены обвинения, указывает Bangkok Post.

 

 

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