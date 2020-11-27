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В горах Сисакета заметили дымчатого леопарда

Установленная в природном заказнике Phanom Dong Rak (провинция Сисакет) фотоловушка сделала снимок редкого дымчатого леопарда. Последний раз этого хищника удавалось увидеть в Таиланде примерно 20 лет назад.

27 Ноября 2020, 12:13 PM
Фото: 9th Conservation Area Administration Office

Фото: 9th Conservation Area Administration Office

О замеченном на горе Пханом-Донг-Рак дымчатом леопарде сообщил 27 ноября глава регионального штаба природоохранной службы Чайват Лимликхит-Аксорн, пишет Bangkok Post.

Комментируя сделанные фотоловушкой снимки он особо отметил усилия парковых рейнджеров по восстановлению экосистемы и борьбе с браконьерством.

По словам господина Лимликхит-Аксорна, благодаря этой работе в природный заказник начали «возвращаться» сперва мелкие хищники (лисицы, красные волки, леопардовые коты), а за ними – и более крупные. К таким как раз и относится дымчатый леопард, относящийся к числу уязвимых видов.

«Сейчас в заказника Phanom Dong Rak Wildlife Sanctuary водится и дымчатый леопард, относящийся к хищникам среднего размера», – заявил господинЛимликхит-Аксорн.

Ранее дымчатых леопардов видели в ряде других национальных парков, включая Kaeng Krachan National Park, Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Khao Sok Natioal Park and Khao Yai National Park. 

 

 

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