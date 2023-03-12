В двух пхукетских ресторанах обнаружили мурен, крылаток и других охраняемых рыб

Сотрудники Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) провели проверку в двух плавучих ресторанах Пхукета после появления в TikTok видео, из которого следовало, что среди разной морской фауны в заведениях есть лучеперые рыбы, относящиеся к числу охраняемых. Информация подтвердилась, управляющие ресторанов были доставлены в полицию.

Иккапоп Тхонгтуб

Сотрудники DMCR посетили два неназванных плавучих ресторана в субботу, 11 марта. К этому моменту видео с запрещенными к добыче рыбами уже получило резонанс в социальных сетях. Заведения были активно раскритикованы тайцами.

В отчете о проверке департамент указал, что в ресторанах были обнаружены, в частности, рыбы-бабочки, крылатки (рыбы-львы), оранжевополосые балистапы, мурены, мавританские идолы, пятнистые илобрюхи.

Рыбы преимущественно были живыми (хотя и не все). Они содержались в специальных «садках», встроенных в плоты, представляющие собой основу плавучих ресторанов.

В своей публикации DMCR не сообщил, какая ответственность может грозить менеджерам ресторанов за запрещенных рыб. При этом в пхукетской практике был случай, когда иностранного туриста оштрафовали на максимальные 100 тыс. бат за то, что он поймал несколько коралловых рыбок во время экскурсии на остров Рача-Яй.

В другом случае 53-летняя россиянка получила 1 тыс. бат штрафа за то, что покормила рыбок хлебом на том же острове. Штраф был минимальным, но женщине пришлось провести две ночи в камере, пока за нее не внес залог один из пхукетских бизнесменов. Сумма залога составила все те же 100 тыс. бат.