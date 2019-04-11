В ДТП в Чалонге пострадали три человека, погибли два бойцовых петуха

Мотоцикл с тележкой (саленг) лоб в лоб столкнулся с другим мотобайком на шоссе Chao Fa West Rd. в Чалонге в среду, 10 апреля. Авария произошла в районе 18:50 вечера на участке дороги между кольцевой развязкой и храмом Wat Chalong.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Апреля 2019, 11:34 AM

Фото: Муниципалитет Чалонга

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили перевернувшийся саленг на базе байка Honda Wave и еще один мотоцикл аналогичной модели. Оба транспортных средства имели номерные знаки провинции Пхукет.

Груз из тележки саленга был рассыпан по дороге, также на проезжей части лежали двое мужчин в возрасте около 50 и 70 лет, получивших серьезные травмы. Третий мужчина отделался ссадинами и ушибами. Их имена полиция не раскрыла.

Жертвами ДТП также стали два из трех бойцовых петухов, находившихся в кузове саленга. Третья птица выжила.

По словам очевидцев, столкновение произошло в тот момент, когда водитель саленга выполнял обгон другого транспортного средства и выехал на полосу встречного движения. О предъявлении обвинений кому-либо из водителей полиция пока не сообщила.