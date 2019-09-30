В дорожной аварии в Самут-Пракане погибли 13 студентов техникума

Член парламентского комитета по транспорту Никорн Чамнонг обратился к полиции и прочим официальным лицам с призывом ужесточить контроль за соблюдением требований безопасной перевозки пассажиров, после того как 13 учащихся техникума в Сисакете погибли в дорожной аварии в провинции Самут-Пракан.

Новости Пхукета

30 Сентября 2019, 11:23 AM

Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post со ссылкой на заявление подполковника Самрана Чуайтхао из полиции Самут-Пракана, пикап со школьниками в кузове перевернулся на трассе King Kaew Rd. около 1:00 ночи 29 сентября. Свидетелем аварии стал некий водитель такси, который рассказал полицейским, что пикап на высокой скорости выехал на King Kaew Rd. с прилегающей улицы. Затем водитель «готовился перестроиться в правую полосу», но в этот момент его транспортное средство вылетело на обочину, «протаранило» две мачты электропередач и перевернулось.

В кузове пикапа в момент происшествия находились 18 учащихся технического колледжа, 12 из которых в ходе аварии оказались на асфальте и скончались на месте ДТП. Еще один* потом умер в больнице. Остальные учащиеся и водитель пикапа получили тяжелые травмы.

Выступая после происшествия, член парламента Никорн Чамнонг заявил, что официальные лица должны без проявлений нерешительности принимать меры, если видят опасное поведение на дорогах и «уделять этому повышенное внимание».

«Если полицейский или другое официальное лицо видит, что в кузове пикапа более шести человек, а само транспортное средство превышает ограничение скорости, машина должна быть сразу же остановлена», – заявил господин Чамнонг.

Парламентарий признал, что перевозка пассажиров в кузове пикапа противоречит правилам дорожного движения в принципе, но на текущем уровне развития транспорта в стране обеспечить 100-процентную реализацию этого запрета не представляется возможными. Именно этим господин Чамнонг и объяснил свой призыв к компромиссному решению – не более шести человек в кузове и соблюдение скоростного режима.

«Также пассажиры не должны сидеть на краю кузова», – добавил он.

Напомним, что власти Таиланда предпринимали ряд попыток реализовать запрет на перевозку пассажиров в грузовых отсеках пикапов. В частности, попытка была предпринята перед Сонгкраном 2016 года. Однако на фоне общественного недовольства было озвучено компромиссное решение о все том же ограничении в шесть человек.

*В одном из тайских изданий появлялась информация о том, что в больнице в итоге скончались пять студентов, однако источник информации указан не был, другие СМИ об увеличении числа погибших не сообщали.