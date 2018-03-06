В доме находящегося в бегах наркоторговца изъяли оружие, марихуану и шкуру дикой кошки

Попытка полиции задержать предполагаемого наркоторговца из Раваи завершилась частичным успехом. Самого подозреваемого полицейские не задержали, зато изъяли в его доме винтовку с патронами, несколько пакетов марихуаны, шкуру дикой кошки и голову оленя. Свободный оборот всего вышеперечисленного в Таиланде запрещен.

6 Марта 2018 13:10:08

В понедельник, 5 марта, полиция Пхукета задержала 27-летнюю уроженку Накхон-Савана Анчали Пантумат, которой затем были предъявлены обвинения в хранении наркотиков, оружия, боеприпасов и останков животных, относящихся к охраняемым видам. Госпожа Пантумат была задержана в доме предполагаемого наркоторговца по имени Сан, разыскиваемого полицией.

О задержании Анчали Пантумат и двух неудачных попытках задержания Сана журналистам рассказал заместитель главы районной управы Мыанг-Пхукет Данай Джайкхенг, принимавший участие в операции как представитель властей района, где происходили события.

Как рассказал господин Джайкхенг, информация о том, что работающий на скоростном катере местный житель Сан может быть причастен к торговле наркотиками, поступила от некого источника. В пятницу, 2 марта, официальные лица отправились на пирс в Раваи, чтобы проверить информацию, однако находившийся на борту спидбота Сан отказался сойти на берег.

Три дня спустя, 5 марта, официальные лица и полиция попытались задержать Сана у его дома в Раваи, но и эта попытка успехом не увенчалась. Сан и его напарник успели добраться до пирса на мотоцикле, поднялись на борт катера и покинули остров.

Более результативным был обыск в доме Сана, где в этот момент находилась упомянутая выше Анчали Пантумат (о ее связи с предполагаемым наркоторговцем Данай Джайкхенг не рассказал).

В ходе обыска полицейские изъяли нарезную винтовку с отпиленным прикладом и магазин к ней; 11 патронов .30 калибра; шкуру дикой кошки; голову оленя; более 112 г марихуаны; более 100 тыс. бат наличными; а также два игрушечных автомата, стреляющих пластмассовыми шариками, но внешне неотличимых от автоматических штурмовых карабинов М4, использующихся тайскими силовиками.

Обвинения в хранении оружия, наркотиков и останков животных охраняемых видов были предъявлены госпоже Пантумат. По словам господина Джайкхенга, женщина не стала отрицать обвинения. Поиски Сана и второго подозреваемого, с которым он скрылся на спидботе, продолжаются.