В доме экспата из Франции произошел пожар

Полиция полагает, что причиной возгорания в жилом доме в поселке Baan Suan Yu Charoen 2 стало включенное в розетку зарядное устройство для мобильного телефона.

15 Января 2018 12:27:18

Полиция и экстренные службы получили сообщение о пожаре в поселке Baan Suan Yu Charoen 2 на Srisoonthorn Rd. около 21:00 субботы, 13 сентября.

Как рассказал подполковник полиции Рассада Клынгвонг, распространение пламени удалось вовремя остановить, и от огня пострадала только одна комната жилого дома номер 6/63.

«У пожарных ушло около 20 минут на то, чтобы взять пламя под контроль. В ходе предварительного осмотра мы установили, что огнем были повреждены кровать, шкаф, потолок комнаты, мобильный телефон, ноутбук и другие электроприборы. Общий ущерб составил около 50 тыс. бат», – заявил подполковник Клынгвонг.

По словам офицера, в момент пожара в здании никого не было. Возгорание обнаружил вернувшийся из ресторана жилец Жером Шапрон. Француз попытался потушить пламя самостоятельно, но не смог с ним справиться.

«Мы полагаем, что причиной пожара стало не выключенное из розетки зарядное устройство, которое не было «стандартизированным». Оттуда огонь быстро перекинулся на кровать», – заявил подполковник Клынгвонг.

Впрочем, окончательный вердикт специалистам еще только предстоит вынести.