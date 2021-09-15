В деревне морских цыган в Раваи введен локдаун

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ о вводе локдауна в деревне морских цыган в Раваи с 15 по 28 сентября. Приказ по провинции под номером 5444/2564 был выпущен 14 числа и опубликован в сети, включая Facebook-страницу муниципалитета Раваи.

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Согласно тексту приказа, территория проживания морских цыган закрыта на въезд и выезд. Исключения – транспорт, доставляющий потребительские товары, бытовой газ, топливо, медицинское оборудование и материалы, посылки и прессу. Также в список исключений входят автомобили спасателей и скорой помощи плюс транспорт официальных лиц.

Чекпоинты для контроля за перемещением людей организованы около пирса в Раваи и на Soi Mukdee (со стороны мыса Ка-Яй). Решение о пропуске через контрольные пункты принимают дежурящие там медицинские работники.

Также на территории проживания морских цыган (в тексте приказа их именуют новыми тайцами) должно быть организовано тестирование населения на коронавирус при помощи экспресс-тестов на антитела (АТК) и дезинфекция общественных пространств. Кроме того, муниципалитет Раваи должен оказать жителям поддержку в дни локдаун, включая обеспечение доступа к продуктам питания, воде и других необходимым вещам.

Напомним, что мэр Раваи Арун Солос анонсировал локдаун еще на прошлой неделе, а непосредственно о вспышке коронавируса стало известно еще в конце августа, когда в районе прошло первое массовое тестирование населения. Официальные лица не пояснили, почему локдаун был введен лишь через две недели после этого.