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В дело об «убийстве по ошибке» добавили статью о грабеже

На Пхукете предъявили обвинения 35-летнему Паннавиту Тхепбуту, сдавшемуся в руки полиции после убийства 49-летнего Чарона Пан-Нгерна у магазина Phuket Grocery в Пхукет-Тауне. В деле две статьи – убийство и вооруженное ограбление. Озвученную господином Тхепбутом версию об «убийстве по ошибке» полицейские считают не соответствующей действительности.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Ноября 2022, 09:00 AM
Конвоирование Паннавита Тхепбута в суд 31 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Конвоирование Паннавита Тхепбута в суд 31 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Конвоирование Паннавита Тхепбута в суд 31 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Конвоирование Паннавита Тхепбута в суд 31 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Конвоирование Паннавита Тхепбута в суд 31 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Конвоирование Паннавита Тхепбута в суд 31 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Запись с камеры CCTV на Ongsimphai Rd.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Запись с камеры CCTV на Ongsimphai Rd.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент с участием Паннавита Тхепбута 29 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент с участием Паннавита Тхепбута 29 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент с участием Паннавита Тхепбута 29 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент с участием Паннавита Тхепбута 29 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент с участием Паннавита Тхепбута 29 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Следственный эксперимент с участием Паннавита Тхепбута 29 октября. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Убийство у магазина Phuket Grocery на Ongsimphai Rd. в Пхукет-Тауне было совершено ранним утром 29 октября. В тот же день господин Тхепбут явился в полицию и сознался в совершении преступления, заявив, что принял господина Пан-Нгерна за другого человека, с которым у него ранее была ссора. Конфронтация двух мужчин закончилась тем, что господин Тхепбут нанес жертве четыре удара ножом в живот, после чего убежал. Господин Пан-Нгерн не выжил.

В понедельник, 31 октября, господина Тхепбута доставили из тюрьмы сначала в полицейский участок Пхукет-Тауна, а потом в суд. Мужчине официально предъявили обвинения, также в этот день, по всей видимости, состоялись слушания по вопросу о выходе подозреваемого под залог. Впрочем, начальник полиции Пхукет-Тауна полковник Саравут Чупрасит не сообщил, какое решение принял суд по вопросу о залоге. Офицер лишь указал, что и полиция, и вдова убитого господина Пан-Нгерна ходатайствовали о том, чтобы оставить подозреваемого под стражей.

Полковник Чупрасит также пояснил, что полиция не верит в изложенную господином Тхепбутом версию об убийстве «по ошибке» и склоняется к тому, что мотивом подозреваемого был банальный грабеж. В частности, нападавший похитил у жертвы сумку с деньгами и золотой цепочкой стоимость в 29 тыс. бат, а также золотой амулет. Сумку, которую подозреваемый выронил ее при побеге, полицейские потом нашли, но о судьбе амулета ничего сказано не было.

Выступая перед журналистами, полковник Чупрасит указал, что у следствия есть показания свидетелей и записи с камер видеонаблюдения на месте убийства. Эти улики должны служить подтверждение версии об ограблении. Офицер отклонил предположение родственников господина Тхепбута о том, что полиция могла арестовать не того человека. По его словам, следы ДНК мужчины были найдены на орудии убийства и на одежде, которую преступник бросил, скрываясь с места происшествия.

Шеф полиции Пхукет-Тауна пообещал, что полиция окажет необходимое содействие вдове погибшего, 48-летней Дарани Пан-Нгерн. Сама она, в частности, говорила, что будет вынуждена опасаться за свою безопасность, если подозреваемого отпустят под залог.

Господин Тхепбут во время конвоирования в суд был с полотняным мешком на голове, который полиция надела на него, чтобы скрыть лицо. На вопросы журналистов он отвечать не стал, хотя репортеры пытались воспользоваться моментом, когда его выводили из участка.

 

 

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