В деле об игорных притонах не нашли полицейской халатности

Пхукетская полиция завершила проверку в отношении десяти офицеров, подозревавшихся в том, что они закрывали глаза на деятельность игорных притонов на своей территории. Как заявил генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири, никаких признаков коррупции или халатности обнаружено не было, отстраненные от службы офицеры вернулись в свои участки.

Новости Пхукета

18 Августа 2020, 10:56 AM

Два игорных притона ликвидировали на Пхукете 30 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как сообщали «Новости Пхукета» ранее пять руководителей полиции Таланга и пять офицеров из участка Пхукет-Тауна были отстранены от работы после того, как Департамент провинциальных администраций (DOPA) и волонтеры территориальной обороны (OrSor) ликвидировали два нелегальных игорных притона в Пхукет-Тауне и Срисунтхорне. В ходе рейда, прошедшего 30 июня, были задержаны более 80 человек, полиция к операции не привлекалась. При этом информация о нелегальных игорных заведениях поступила из пхукетского офиса омбудсмена (Damrongdharma Centre). Основной профиль работы этого ведомства – реагирование на жалобы граждан, имеющих претензии к тому, как официальные лица исполняют свои обязанности.

Отчет о рейдах был передан в национальную штаб-квартиру полиции в Бангкоке, после чего была начата служебная проверка в отношении руководителей участков, на территории которых работали притоны. Как сообщил заместитель официального представителя правоохранительных органов полковник Криссана Пхаттаначарон, в каждом участке были отстранены по пять офицеров, включая начальника, двух его заместителей (по борьбе с преступной деятельностью и по следственной части) и двух инспекторов.

«Если будут обнаружены нарушения со стороны должностных лиц, их ждет преследование в строгом соответствии с законом», – заверил полковник Пхаттаначарон. Одновременно офицер подчеркнул, что до завершения расследования делать какие-либо выводы преждевременно.

В понедельник, 17 августа, шеф полиции Пхукета генерал-майор Рунгрот Тхакурапуньясири заявил The Phuket News, что проверка уже завершена, никаких нарушений со стороны полицейских не подтверждено.

«Следователи пришли к выводу, что в ситуации с притонами не было никаких неправомерных действий со стороны этих полицейских. Они не пренебрегали служебными обязанностями, хорошо выполняли свою работу и содействовали расследованию, которое привело к ликвидации притонов. Они не нарушали закон и не были замешаны в коррупции», – заявил генерал Тхакурапуньясири.

«Сейчас они вернулись к службе в тех должностях, которые занимали до этого», – добавил он.

Генерал не раскрыл подробностей проведенной служебной проверки, попросив вместо этого с пониманием относиться к работе полицейских.

«Вы знаете, что они усердно работают каждый день, но они не могут следить за всеми, повсюду