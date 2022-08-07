В Чонбури арестован владелец паба, где произошел пожар с 15 погибшими

Полиция Чонбури арестовала 27-летнего Понгсири Панпрасонга, владельца паба Mountain B, где ранее на этой неделе произошел пожар, унесший жизни 15 человек.

Новости Пхукета

7 Августа 2022, 04:32 PM

Владелец сгоревшего паба явился в полицию и был помещен под стражу. Фото: Chaiyot Pupattanapong / Bangkok Post

Господин Панпрасонг приехал в полицейский участок Пхлу-Та-Луанг в субботу, 6 августа, и был оперативно сопровожден внутрь, несмотря на желание собравшихся у входа тайских журналистов задать ему вопросы.

Как пишет Bangkok Post, к моменту приезда в господина Панпрасонга в полицию Провинциальный суд Паттайи выдал ордер на его арест по двум статьям:

Халатность, повлекшая за собой гибель людей;

Осуществление деятельности ночного заведения без лицензии.

После нескольких часов допроса господин Панпрасонг был помещен в камеру в полицейском участке. В выходе под залог ему было отказано.

Адвокат бизнесмена Ануча Вонгсрисат подтвердил, что его клиент признал все выдвинутые против него обвинения. В понедельник, 8 августа, он намерен обратиться в суд с ходатайством о выходе бизнесмена под залог в 1 млн бат.

Господин Вонгсрисат добавил, что его клиент пообещал выплатить по 50 тыс. бат семьям погибших и по 10 тыс. бат пострадавшим. При этом в прессе ранее появлялись комментарии потерпевших, которые говорили, что владелец паба не связался с ними после пожара. Жена бизнесмена Анонгнарт заявила, что ее муж не уклоняется от ответственности, а в ночь пожара они вместе помогали посетителям.

Пожар в ночном клубе Mountain B в Саттахипе произошел около 1:00 ночи пятницы, 5 августа. В заведении в этот момент находились около 100 человек, 15 из них погибли, 38 получили травмы различных степеней тяжести. Причина возгорания пока не установлена, но официальные лица уже подтвердили, что паб Mountain B не имел лицензии развлекательного заведения и был зарегистрирован просто как ресторан.