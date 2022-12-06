В Чонбури арестовали тайца, торговавшего интимными видео во ВКонтакте

Полиция Таиланда сообщила об аресте 31-летнего жителя провинции Чонбури, тайно снимавшего интимные видео «из-под юбки» с участием случайных женщин в общественных местах. Ролики в жанре upskirt таец продавал через российскую соцсеть VK (ВКонтакте).

Новости Пхукета

7 Декабря 2022, 08:00 AM

Журналисты пытаются задавать вопросы Ворасаку Вриворавибуну в присутствии полиции. Фото: Bangkok Post

Как сообщил журналистами глава отдела по борьбе с киберпреступностью генерал-лейтенант Ворават Ватнаконбанча, 31-летнего Ворасака Вриворавибуна арестовали в его доме в Чонбури. При обыске у мужчины изъяли два ноутбука, четыре мобильных телефона, миниатюрную видеокамеру и четыре внешних диска для хранения данных, сообщает газета Bangkok Post. Мужчина сознался в том, что снимал

Согласно материалам следствия, мужчина занимался тем, что скрытно снимал на видео девушек в коротких юбках, притворяясь, что якобы завязывает шнурки или просто выбирая удобную позицию, к примеру, под надземным пешеходным переходом. Затем подозреваемый выкладывал ролики в закрытую группу в сети VK и собирал деньги за доступ к контенту. Годовое членство стоило 1000 бат, также за 1000 бат можно было купить 30 «специальных» видео.

Согласно материалам делам, господин Вриворавибун выложил в сеть 259 роликов в жанре upskirt. Среди его жертв были самые разные женщины, включая студенток, медсестер, офисных работниц, просто пассажирок общественного транспорта и посетительниц торговых центров.

Также у мужчины нашли фото «из-под юбок» нескольких актрис. Кадры были сделанны на общественных мероприятиях с участием знаменитостей.

Господин Вриворавибун сознался в съемке «обычных» женщин и уточнил, что занимался этим четыре года, а год назад начал зарабатывать на продаже контента. Обычно фото и видео он делал банально по дороге на работу. Про фото знаменитостей подозреваемый заявил, что к съемке не причастен, а материалы получил обмену от других людей в сети.

Господину Вриворавибуну предъявили обвинения по целому ряду статей, включая компьютерные преступления и владении порнографическими материала с участием несовершеннолетних. Полиция добавила, что готова принять заявления от женщин, пострадавших в результате действий господина Вриворавибуна.