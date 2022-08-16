Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В Чонбури арестовали «настоящего владельца» паба Mountain B

Суд провинции Паттайя выдал ордер на арест господина Сомйота Панпрасонга, которого полиция считает «настоящим владельцем» паба Mountain B, где 5 августа произошел пожар с 19 погибшими и более чем тремя десятками пострадавших. Во вторник, 16 августа, господин Панпрасонг-старший передал себя в руки полиции.

Новости Пхукета

17 Августа 2022, 09:00 AM
Сомйот Панпрасонг дает показания в полиции. Фото: Chaiyot Pupattanapong

Сомйот Панпрасонг дает показания в полиции. Фото: Chaiyot Pupattanapong

Господин Панпрасонг-старший явился в полицейский участок Пхлу-Та-Лунга около 10:00 утра в сопровождении адвоката Джакрита Джиндарата. Полиция допросила его по вопросам, связанным с Mountain B, после чего предъявила обвинения в повлекшей гибель людей халатности и деятельности развлекательного заведения без лицензии.

Аналогичные обвинения ранее были предъявлены его сыну, официальному владельцу и управляющему Mountain B Понгсири Панпрасонгу. 55-летний господин Панпрасонг-старший отверг обвинения.

Газета Bangkok Post отмечает, что ордер на арест Сомйота Панпрасонга был выдан после того, как полиция «получила весомые доказательства того, что именно он является фактическим владельцем и инвестором паба, которым управлял его 27-летний сын Понгсири Панпрасонг».

Пожар в пабе Mountain B в Саттхахипе произошел ночью 5 августа, в момент возгорания в заведении находились около 100 человек, 19 из которых погибли.

После пожара в Чонбури официальные лица установили, что паб не имел лицензии развлекательного заведения, а был зарегистрирован как ресторан. По следам инцидента от работы были отстранены глава округа Саттхахип Чартчай Срипхоон и несколько руководителей местной полиции.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Неизвестный поджег машину в Рассаде
Таксистов практически освободили от транспортного налога на год
Фура с пивом перевернулась в Кхон-Кхэне, водитель погиб
Лэм-Сай частично останется без света сегодня
Молодежи Пхукета расскажут об опасностях онлайн-медиа
Туристу из Нидерландов грозит до 5 лет тюрьмы за подводную охоту в нацпарке
Бангкок: Продажа конопли уличными торговцами с лотков противоречит закону
Электричество в Таиланде подорожает с сентября на 18%
Лапша быстрого приготовления может подорожать на треть
Пятый случай оспы обезьян зарегистрировали в Таиланде
Число погибших при пожаре в пабе в Чонбури достигло 19 человек
Фестиваль голодных духов проходит на Пхукете
Фестиваль музыки и активной жизни пройдет на пляже Ката
Пикап сбил школьника у Памятника Героиням
Центр изучения алкоголя выступил против продления часов работы баров

 

Thai Residential
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET

 