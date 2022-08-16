В Чонбури арестовали «настоящего владельца» паба Mountain B

Суд провинции Паттайя выдал ордер на арест господина Сомйота Панпрасонга, которого полиция считает «настоящим владельцем» паба Mountain B, где 5 августа произошел пожар с 19 погибшими и более чем тремя десятками пострадавших. Во вторник, 16 августа, господин Панпрасонг-старший передал себя в руки полиции.

Новости Пхукета

17 Августа 2022, 09:00 AM

Сомйот Панпрасонг дает показания в полиции. Фото: Chaiyot Pupattanapong

Господин Панпрасонг-старший явился в полицейский участок Пхлу-Та-Лунга около 10:00 утра в сопровождении адвоката Джакрита Джиндарата. Полиция допросила его по вопросам, связанным с Mountain B, после чего предъявила обвинения в повлекшей гибель людей халатности и деятельности развлекательного заведения без лицензии.

Аналогичные обвинения ранее были предъявлены его сыну, официальному владельцу и управляющему Mountain B Понгсири Панпрасонгу. 55-летний господин Панпрасонг-старший отверг обвинения.

Газета Bangkok Post отмечает, что ордер на арест Сомйота Панпрасонга был выдан после того, как полиция «получила весомые доказательства того, что именно он является фактическим владельцем и инвестором паба, которым управлял его 27-летний сын Понгсири Панпрасонг».

Пожар в пабе Mountain B в Саттхахипе произошел ночью 5 августа, в момент возгорания в заведении находились около 100 человек, 19 из которых погибли.

После пожара в Чонбури официальные лица установили, что паб не имел лицензии развлекательного заведения, а был зарегистрирован как ресторан. По следам инцидента от работы были отстранены глава округа Саттхахип Чартчай Срипхоон и несколько руководителей местной полиции.