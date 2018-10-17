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В Чианг-Рае перехватили метамфетамина на 2 млрд бат

Полиция Чианг-Рая провела два антинаркотических рейда в результате которых были задержаны три человека и изъяты более 20 млн таблеток метамфетамина и 100 кг наркотика в кристаллической форме на сумму свыше 2 млрд бат.

Новости Пхукета

17 Октября 2018, 09:39 AM
Фото: Apichit Jinakul / Bangkok Post

Фото: Apichit Jinakul / Bangkok Post

Об успешной антинаркотической операции в Чианг-Рае было объявлено в ходе брифинга для прессы 15 октября. Непосредственно сама операция состоялась 13-14 числа, пишет Bangkok Post.

В ходе первого из двух случаев полицейские изъяли 12,2 млн таблеток метамфетамина (яба) и 100 кг наркотика в кристаллической форме (яба-айс). Задержаны были три человека – 35-летний Витхун Пияпипаттаракун, 32-летний Виттхая Вонгбунчайлерт и 33-летний Авичарт Сонгситтхичарон.

Все трое были задержаны 13 октября в округе Чианг-Кхонг после получения наводки от информатора, сообщившего о готовящей транспортировке крупной партии наркотиков. Доставка осуществлялась на трех пикапах, метамфетамин был спрятан в мешках из-под удобрений.

Второй случай прошел 14 октября в округе Мэ-Лао. В районе полуночи полиция попыталась остановить для проверки пикап, но водитель проигнорировал требования полицейских. Шоферу в итоге удалось скрыться, но по дороге он решил избавиться от груза, выбросив на обочину нелегальный груз, также спрятанный в мешках из-под удобрений. Добычей полицейских стали 10 млн таблеток метамфетамина, личность наркокурьера устанавливается.

На той же пресс-конференции 15 октября полицейские рассказали еще о четырех рейдах, в ходе которых было перехвачено 1,8 т марихуаны, 7,8 кг кокаина и пять единиц оружия. Однако подробности этих рейдов неизвестны.

 

 

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