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В Чианг-Рае перехватили 3,5 млн таблеток метамфетамина

Правоохранительные органы провинции Чианг-Рай перехватили крупную партию наркотиков, предположительно переправленную из-за границы.

Новости Пхукета

6 Ноября 2018, 01:48 PM
Фото: Bangkok Post / Chinnapat Chaimol 

Фото: Bangkok Post / Chinnapat Chaimol 

Несколько мешков с метамфетамином были обнаружены полицией Чианг-Рая во время патрулирования одной из второстепенных дорог в округе Пхая-Менграй, используемой наркокурьерами для перевозки наркотиков.

Как пишет Bangkok Post, мешками с наркотиками были спрятаны в густой траве в ожидании, пока их не подберут следующие курьеры в цепочке. Добычей полицейских стали 3,5 млн таблеток метамфетамина, общей массой около половины тонны.

Перехвачен груз был утром 6 ноября. Задержать кого-либо из наркокурьеров полицейским не удалось.




 

 

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