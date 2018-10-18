В Чианг-Мае ищут «ливерпульскую четверку», оставившую надпись на историческом памятнике

Полиция Чианг-Мая начала поиски четверых иностранцев, оставивших графити на старинной стене в исторической части административного центра провинции.

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Как пишет Bangkok Post, ночью 18 октября группа иностранцев оставила надпись на стене у ворот Тха-Пхэ в исторической части Чианг-Мая. На записях с камер уличного видеонаблюдения видно, как мимо стены проходят четверо иностранцев, двое из которых пишут на ней некоторые слова. После этого все четверо покидают место событий.

На фотографиях в Facebook надпись выглядит как Scougge Lee B, но в комментариях под соответствующим постом один из пользователей пояснил, что, скорее всего, написано было Scouser Lee B («скаузер» – одно из прозвищ жителей английского Ливерпуля).

Уточнить текст надписи в настоящий момент не представляется возможным, поскольку работники Департамента изящных искусств, отвечающего за памятники в Таиланде, уже закрасили графити.

В беседе с журналистами подполковник полиции Тхирасак Срипрасерт подтвердил, что его сотрудники уже ведут поиски предполагаемой «ливерпульской четверки». При этом на записи с камер видеонаблюдения видно, что с места событий разыскиваемые уехали на тук-туке.