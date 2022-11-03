В четырех барах выявили нарушения правил продажи алкоголя

Проверка в развлекательных заведениях проходила между 21:30 и 23:00 вечера 1 ноября, сообщила администрация округа Мыанг-Пхукет. Участие в ней принимали гражданские власти, включая сотрудников Департамента провинциального администрирования (DOPA), и сотрудники полиции Пхукет-Тауна. При этом работники DOPA на фото запечатлены в бронежилетах.
В ходе рейда нарушения были выявлены в заведениях Up To You и Mao Lay (местоположение не указано) и Sister Yum и Mars (на территории рынка Chillva Market).
В ходе операции были арестованы некто Чайват (21 год, бар Up To You), Паннавит (25 лет, Mao Lay), Найот (49 лет, Sister Yum) и Джарират (34 года, Mars). Власти не указали, в каких должностях эти мужчины и женщина работали в перечисленных заведениях. При этом в отчете говорится, что все они признали выдвинутые против них обвинения в «продаже спиртного без разрешения».
Администрация округа Мыанг-Пхукет также привели обширный список лиц, которых она считает имеющих отношение к проведенной операции. В нем значатся губернатор Наронг Вунсиеу и провинциальный палад Сомпрат Прапсонгкрам, глава полиции Пхукет-Тауна Сурават Чупрасит, два его заместителя, руководитель окружной управы и другие лица.
Кампания пятилетней выдержки
Бары на территории Chillva Market уже попадали в фокус внимания властей в рамках резонансной, но непродолжительной кампании по борьбе с незаконной рекламой спиртного и другими нарушениями в сфере его оборота в конце 2017 года.
Тогда, в частности, местному офису Минздрава (РРНО) внезапно стало известно, что Chillva Market находится через дорогу от муниципальной школы Самконга, а на территории рынка располагаются заведения, где продают спиртное. Проверка также показала, что в оформлении баров присутствуют логотипы алкогольных брендов, а посетителям заведений предлагаются «счастливые часы» и другие подобные акции. И то, и другое, запрещено тайским законодательством как недопустимая реклама спиртного.
В рамках той же кампании РРНО выпустил пакет официальных «Запросов о сотрудничестве в соблюдении требований Закона о контроле за оборотом алкоголя от 2008 года», адресованных гражданам и операторам точек продажи алкоголя; полиции и местным органам власти; и отдельно мэрии Пхукет-Тауна в связи с проведением новогодних ярмарок и фестивалей.
От граждан и владельцев бизнеса РРНО ожидает соблюдения правил продажи, потребления и рекламы алкоголя; от полиции и органов власти – помощи в борьбе с нарушителями, от мэра Пхукет-Тауна – соблюдения требований закона на новогодних мероприятиях в городе.
В обращении к гражданам, в частности, приводились семь требований, основанных на действующих в Таиланде законах:
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Запрещено включать спиртные напитки в состав новогодних подарочных корзин и использовать в маркетинговых целях (то есть, к примеру, дарить в качестве корпоративных подарков).
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Запрещена продажа и употребление спиртного в государственных учреждениях общественных парках, в образовательных учреждениях, храмах, на автозаправочных станциях (включая расположенные на АЗС минимаркеты).
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Запрещена реклама и другая маркетинговая активность, направленная на стимулирование потребления алкоголя, включая скидки, акции и спецпредожения формата «купи один напиток – получи второй бесплатно».
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Запрещена продажа алкоголя лицам не достигшим 20 лет.
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Запрещена продажа алкоголя на транспорте.
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Запрещено употребление алкоголя пассажирами и водителями транспортных средств.
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Запрещена продажа алкоголя вне установленных законом часов (разрешенное время: с 11:00 до 14:00 и с 17:00 до 24:00).