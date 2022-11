В четырех барах выявили нарушения правил продажи алкоголя

Власти округа Мыанг-Пхукет сообщили о проведении проверки в барах после получения от местных жителей жалобы на то, что там наливают спиртное «детям». В отчете властей говорится о выявлении нарушений правил продажи алкоголя в четырех заведениях, однако не уточняется, была ли подтверждена именно продажа спиртного лицам до 20 лет.

Новости Пхукета

3 Ноября 2022, 11:00 AM

Официальные лица во время рейда по барам 1 ноября. Фото: Mueang Phuket District Office

Проверка в развлекательных заведениях проходила между 21:30 и 23:00 вечера 1 ноября, сообщила администрация округа Мыанг-Пхукет. Участие в ней принимали гражданские власти, включая сотрудников Департамента провинциального администрирования (DOPA), и сотрудники полиции Пхукет-Тауна. При этом работники DOPA на фото запечатлены в бронежилетах.

В ходе рейда нарушения были выявлены в заведениях Up To You и Mao Lay (местоположение не указано) и Sister Yum и Mars (на территории рынка Chillva Market).

В ходе операции были арестованы некто Чайват (21 год, бар Up To You), Паннавит (25 лет, Mao Lay), Найот (49 лет, Sister Yum) и Джарират (34 года, Mars). Власти не указали, в каких должностях эти мужчины и женщина работали в перечисленных заведениях. При этом в отчете говорится, что все они признали выдвинутые против них обвинения в «продаже спиртного без разрешения».

Администрация округа Мыанг-Пхукет также привели обширный список лиц, которых она считает имеющих отношение к проведенной операции. В нем значатся губернатор Наронг Вунсиеу и провинциальный палад Сомпрат Прапсонгкрам, глава полиции Пхукет-Тауна Сурават Чупрасит, два его заместителя, руководитель окружной управы и другие лица.

Кампания пятилетней выдержки

Бары на территории Chillva Market уже попадали в фокус внимания властей в рамках резонансной, но непродолжительной кампании по борьбе с незаконной рекламой спиртного и другими нарушениями в сфере его оборота в конце 2017 года.

Тогда, в частности, местному офису Минздрава (РРНО) внезапно стало известно, что Chillva Market находится через дорогу от муниципальной школы Самконга, а на территории рынка располагаются заведения, где продают спиртное. Проверка также показала, что в оформлении баров присутствуют логотипы алкогольных брендов, а посетителям заведений предлагаются «счастливые часы» и другие подобные акции. И то, и другое, запрещено тайским законодательством как недопустимая реклама спиртного.

В рамках той же кампании РРНО выпустил пакет официальных «Запросов о сотрудничестве в соблюдении требований Закона о контроле за оборотом алкоголя от 2008 года», адресованных гражданам и операторам точек продажи алкоголя; полиции и местным органам власти; и отдельно мэрии Пхукет-Тауна в связи с проведением новогодних ярмарок и фестивалей.

От граждан и владельцев бизнеса РРНО ожидает соблюдения правил продажи, потребления и рекламы алкоголя; от полиции и органов власти – помощи в борьбе с нарушителями, от мэра Пхукет-Тауна – соблюдения требований закона на новогодних мероприятиях в городе.

В обращении к гражданам, в частности, приводились семь требований, основанных на действующих в Таиланде законах: