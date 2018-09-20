В части Вичита, Чалонга и Раваи ожидаются перебои с водой 20 сентября Управление водоснабжения Пхукета (PWA) проводит ремонтные работы на магистральных линиях водопровода, в результате чего значительная часть Пхукета может испытывать проблемы с поставкой воды в дома и офисы 20 сентября. Новости Пхукета 20 Сентября 2018 10:37:19 Фото: Архив The Phuket News Как говорится в уведомлении PWA, без водопроводной воды сегодня могут остаться следующие улицы и районы: - Chao Fa East Rd., восточная сторона от Пхукет-Тауна до кольца Чалонга. - Chao Fa West Rd. от King Power до Thep-Anusorn Rd. - Pattana Thongtin Rd. целиком. - Sakdidet Rd. вплоть до мыса Панва, включая Ао-Йон и Кхао-Кхад. - Wiset Rd. От кольца Чалонга до Soi Suksomboon в Раваи. Телефоны справочной службы PWA – 076-319173, 082-790-1634 и 1662.