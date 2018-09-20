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В части Вичита, Чалонга и Раваи ожидаются перебои с водой 20 сентября

Управление водоснабжения Пхукета (PWA) проводит ремонтные работы на магистральных линиях водопровода, в результате чего значительная часть Пхукета может испытывать проблемы с поставкой воды в дома и офисы 20 сентября.

Новости Пхукета

20 Сентября 2018 10:37:19

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Как говорится в уведомлении PWA, без водопроводной воды сегодня могут остаться следующие улицы и районы:

- Chao Fa East Rd., восточная сторона от Пхукет-Тауна до кольца Чалонга.

- Chao Fa West Rd. от King Power до Thep-Anusorn Rd.

- Pattana Thongtin Rd. целиком.

- Sakdidet Rd. вплоть до мыса Панва, включая Ао-Йон и Кхао-Кхад.

- Wiset Rd. От кольца Чалонга до Soi Suksomboon в Раваи.

Телефоны справочной службы PWA – 076-319173, 082-790-1634 и 1662.

 

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