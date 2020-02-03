Муниципалитет тамбона Чернг-Талей был вынужден пойти на ночные отключения водоснабжения на фоне дефицита пресной воды. Водоснабжение отключается ежедневно в 22:00 вечера и не осуществляется до 5:00 утра.

Кхунанья Ванчавет

3 Февраля 2020, 04:57 PM

В части тамбона Чернг-Талей начались ночные отключения воды. Фото: Муниципалитет Чернг-Талей

Ночные отключения водоснабжения начались еще 28 января. При этом, как сообщил муниципалитет, ограничения касаются только территории под его управлением и не распространяются на пляжные районы, которыми управляет административная организация тамбона (OrBorTor)

«В настоящий момент мы не можем сказать, когда водоснабжение будет нормализовано. Мы просто ждем прихода сезона дождей [в конце апреля или в мае]», – заявил глава управления водоснабжения при муниципалитете Чернг-Талей Трайпум Мусиккарат.

Как пояснил господин Мусиккарат, сейчас муниципалитет полагается на поставки воды частным подрядчиком, базирующимся на Soi Cherng Talay 1. Однако его резервов домохозяйствам, офисам и бизнесу хватит лишь на два месяца.

Также господин Мусиккарат напомнил, что экстренно нуждающиеся в воде жители могут обратиться в муниципалитет с просьбой организовать доставку по телефону 076-324440 доб. 212.

Отметим, что меры по ограничению водоснабжения вне пиковых часов потребления уже ввел и муниципалитет Пхукет-Тауна. Напор в трубах снижен с 9:00 до 17:00 и с 22:00 до 5:00.

«Пхукет входит в ежегодный в сухой сезон, продолжающийся с января по май, а запасы в основных водохранилищах находятся на невысоком уровне», – пояснил муниципалитет Пхукет-Тауна.

Дефицит пресной воды на Пхукете ранее констатировал и глава пхукетского офиса Управления водоснабжения (PWA) Грайсорн Махамад.

«У нас недостаточно воды для снабжения жителей острова в 2020 году по причине низкого уровня запасов в трех основных водохранилищах: Банг-Вад, Банг-Ньеу-Дам и Кхлонг-Кратха», – заявил господин Махамад в ходе совещания в администрации провинции 15 января.

Офис губернатор, впрочем, пока не спешит бить тревогу. В последнем сообщении PR-службы пхукетской администрации говорится, что «дефицита пресной воды на Пхукете не ощущается, однако жителям острова все же следует следить за развитием ситуации».

При этом PR-служба отметила, что «администрация Пхукета организовала комитет для контроля за ситуацией с водой и отдала местным властям распоряжение провести подготовительную работу и определить территории, где будет ощущаться нехватка воды».

«Пхукетский офис PWA также получил распоряжение найти частные источники воды для обеспечения потребностей районов, где будут наблюдаться перебои. Также PWA работает над другими проектами, включая прокладку новых магистральных линий водоснабжение, перекачку воды из одногоисточника в основные водохранилища и организацию двух новых водохранилищ», – сообщила PR-служба, не уточняя, о каком «одном источнике» и «двух новых водохранилищах» идет речь.