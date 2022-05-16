В части Раваи не будет электричества 17 мая

Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Чалонге, отключение электричества связано с работами на линиях распределительной сети высокого напряжения.
В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет на участке Wiset Rd. от Soi Aree 1 до Soi Laem Ka Noi
РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-521099 (офис РЕА в Чалонге) и 1129 (единая горячая линия).
Также в РЕА можно обратиться, если электричество необходимо для эктренных нужд, таких обеспечение работы медицинского оборудования.