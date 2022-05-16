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В части Раваи не будет электричества 17 мая

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил о плановом отключении электричества в части Раваи во вторник, 17 мая.

Новости Пхукета

16 Мая 2022, 05:44 PM
Зона отключения на карте Раваи. Изображение: РЕА

Зона отключения на карте Раваи. Изображение: РЕА

Уведомление РЕА о проведении работ 17 мая. Фото: РЕА

Уведомление РЕА о проведении работ 17 мая. Фото: РЕА

Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Чалонге, отключение электричества связано с работами на линиях распределительной сети высокого напряжения.

В связи с проведением работ с 9:00 до 16:30 электричества не будет на участке Wiset Rd. от Soi Aree 1 до Soi Laem Ka Noi

РЕА приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-521099 (офис РЕА в Чалонге) и 1129 (единая горячая линия).

Также в РЕА можно обратиться, если электричество необходимо для эктренных нужд, таких обеспечение работы медицинского оборудования. 

 

 

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