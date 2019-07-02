В части Чернг-Талей анонсировано отключение электричества 3 июля

Пхукетский офис Управления энергоснабжения (РЕА) сообщил о запланированном на 3 июля отключении электричества в части тамбона Чернг-Талей.

2 Июля 2019, 04:39 PM

Фото: РЕА

Как следует из уведомления РЕА, отключение связано с необходимостью проведения работ на высоковольтных линиях.

Как предупреждает РЕА, с 9:00 до 16:30 электричества не будет на Srisoonthorn Rd. от Т-образного перекрестка с дорогой, ведущей к Банг-Джон и светофора у полицейского участка Чернг-Талей. Также без электричества останется Soi Cherng Talay 16 от Srisoonthorn Rd. до Outrigger Laguna Phuket Beach Resort.

PEA приносит извинения за доставленные неудобства. Телефоны для справок – 076-386-880-2 и 1129.