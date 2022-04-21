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В Чалонге выявили случай заражения лихорадкой денге

В первом мубане Чалонга провели локальную противомоскитную обработку после выявления случая заражения местного жителя лихорадкой денге.

Новости Пхукета

21 Апреля 2022, 12:00 PM
Уничтожение комаров в Чалонге. Фото: Муниципалитет Чалонга

Уничтожение комаров в Чалонге. Фото: Муниципалитет Чалонга

Уничтожение комаров в Чалонге. Фото: Муниципалитет Чалонга

Уничтожение комаров в Чалонге. Фото: Муниципалитет Чалонга

Уничтожение комаров в Чалонге. Фото: Муниципалитет Чалонга

Уничтожение комаров в Чалонге. Фото: Муниципалитет Чалонга

Уничтожение комаров в Чалонге. Фото: Муниципалитет Чалонга

Уничтожение комаров в Чалонге. Фото: Муниципалитет Чалонга

Уничтожение комаров в Чалонге. Фото: Муниципалитет Чалонга

Уничтожение комаров в Чалонге. Фото: Муниципалитет Чалонга

Муниципалитет Чалонга сообщил о выявлении заражения денге в районе Soi Phon Samak на восточной стороне Chao Fa East Rd. Информацию в администрацию районе передали медики, подтвердившие диагноз у местного жителя.

На место событий была выслана команда муниципальных служащих для окуривания местности и принятия друг мер по борьбе с комарами, являющимися переносчиками лихорадки денге.

Лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti. Как указывается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. 

Специального лечения лихорадки денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Именно поэтому тайские специалисты рекомендуют сдавать анализы на денге во всех случаях, когда «обычная простуда» не ослабевают после трех-четырех дней или сопровождается симптомами, свойственными денге.

Вспышки лихорадки денге в Таиланде имеют сезонный характер и связаны с колебаниями размеров популяций комаров, которые активно размножаются в дождливую погоду. Основной пик заболеваний лихорадкой в Таиланде приходится на май-октябрь.

 

 

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