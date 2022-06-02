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В Чалонге выявили еще один случай денге

Муниципалитет Чалонга направил работников для окуривания жилых домов в связи с новым случаем заболевания лихорадкой денге в районе.

2 Июня 2022, 02:33 AM
В Чалонге продолжается борьба с комарами. Фото: Муниципалитет Чалонга

В Чалонге продолжается борьба с комарами. Фото: Муниципалитет Чалонга

В Чалонге продолжается борьба с комарами. Фото: Муниципалитет Чалонга

В Чалонге продолжается борьба с комарами. Фото: Муниципалитет Чалонга

Как сообщила районная администрация на своей странице в Facebook, в этот раз противомоскитная обработка проходила в первом мубане Чалонга (участки с жилыми домами **/303, **/334).

Кроме окуривания местности, была проведена обработка мест возможного размножения комаров, то есть емкостей с застоявшейся водой. Также жителям района рассказали о том, как не давать размножаться насекомым, поскольку именно они являются переносчиками заболевания.

Лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti. Как указывается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. 

Специального лечения лихорадки денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Именно поэтому тайские специалисты рекомендуют сдавать анализы на денге во всех случаях, когда «обычная простуда» не ослабевают после трех-четырех дней или сопровождается симптомами, свойственными денге.

Вспышки лихорадки денге в Таиланде имеют сезонный характер и связаны с колебаниями размеров популяций комаров, которые активно размножаются в дождливую погоду. Основной пик заболеваний лихорадкой в Таиланде приходится на май-октябрь.

 

 

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