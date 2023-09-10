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В Чалонге украли 3,5 кг марихуаны и 100 тыс. бат наличными

Полиция Чалонга расследует дело о краже 3,5 кг марихуаны и 100 тыс. бат наличными, которые местный житель оставил на ночь в неком доме в районе пхукетской улицы боксеров Soi Ta-Ied. На утро имущество пропало. В своем заявлении потерпевший оценил потери ровно в половину миллиона бат – 100 тыс. наличными и 400 тыс. в конопляном эквиваленте.

Новости Пхукета

10 Сентября 2023, 03:11 PM
В полицию Чалонга подали заявление о краже 100 тыс. бат и 3,5 кг конопли из здания у Soi Ta-Ied. Фото: Chalong Police

В полицию Чалонга подали заявление о краже 100 тыс. бат и 3,5 кг конопли из здания у Soi Ta-Ied. Фото: Chalong Police

Заявление о пропаже крупной суммы наличными и 3,5 кг каннабиса подал 40-летний Сутхирак Консап. Как пишет газета Khao Phuket (тайская версия The Phuket News и «Новостей Пхукета»), мужчина пришел в полицейский участок Чалонга во второй половине дня 9 сентября.

В своем заявлении господин Консап изложил, что днем ранее, 8 сентября, он оставил 3,5 кг марихуаны и наличные в размере 100 тыс. бат «в офисе, расположенном в мубане номер 1 тамбона Чалонг, напротив Thai Watsadu в Набоне». На следующее утро ни конопли, ни наличных на месте не оказалось.

Полиция поделилась с журналистами двумя фотографиями, предположительно, с места событий. На одной изображен большой двухэтажный дом с мансардой, причем снаружи здание выглядит заброшенным. Второй снимок сделан в помещении, напоминающем кухню. Там виден открытый холодильник, в котором стоит нетронутое пиво, а перед ним на полу лежат несколько банок с соцветиями конопли.

Khao Phuket ничего не сообщает, как именно использовалось здание в последнее время и почему господин Консап выбрал его в качестве места хранения марихуаны и крупной суммы наличными.

 

 

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