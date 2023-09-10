В Чалонге украли 3,5 кг марихуаны и 100 тыс. бат наличными

Заявление о пропаже крупной суммы наличными и 3,5 кг каннабиса подал 40-летний Сутхирак Консап. Как пишет газета Khao Phuket (тайская версия The Phuket News и «Новостей Пхукета»), мужчина пришел в полицейский участок Чалонга во второй половине дня 9 сентября.
В своем заявлении господин Консап изложил, что днем ранее, 8 сентября, он оставил 3,5 кг марихуаны и наличные в размере 100 тыс. бат «в офисе, расположенном в мубане номер 1 тамбона Чалонг, напротив Thai Watsadu в Набоне». На следующее утро ни конопли, ни наличных на месте не оказалось.
Полиция поделилась с журналистами двумя фотографиями, предположительно, с места событий. На одной изображен большой двухэтажный дом с мансардой, причем снаружи здание выглядит заброшенным. Второй снимок сделан в помещении, напоминающем кухню. Там виден открытый холодильник, в котором стоит нетронутое пиво, а перед ним на полу лежат несколько банок с соцветиями конопли.
Khao Phuket ничего не сообщает, как именно использовалось здание в последнее время и почему господин Консап выбрал его в качестве места хранения марихуаны и крупной суммы наличными.