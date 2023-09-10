В Чалонге украли 3,5 кг марихуаны и 100 тыс. бат наличными

Полиция Чалонга расследует дело о краже 3,5 кг марихуаны и 100 тыс. бат наличными, которые местный житель оставил на ночь в неком доме в районе пхукетской улицы боксеров Soi Ta-Ied. На утро имущество пропало. В своем заявлении потерпевший оценил потери ровно в половину миллиона бат – 100 тыс. наличными и 400 тыс. в конопляном эквиваленте.

Новости Пхукета

10 Сентября 2023, 03:11 PM

В полицию Чалонга подали заявление о краже 100 тыс. бат и 3,5 кг конопли из здания у Soi Ta-Ied. Фото: Chalong Police