В Чалонге спасли упавшую в канал собаку

Сотрудники муниципалитета Чалонга пришли на выручку псу по кличке Чао Мом, упавшему в канал ранним утром 29 августа.

29 Августа 2018 13:11:19

Престарелый житель Чалонга Праконг Аттадхам обнаружил, что его пес упал в канал около 7 часов утра 29 августа. Мужчина рассказал, что возвращался домой после утренних занятий спортом, услышал лай собаки из канала, заглянул в него и увидел там своего пса Чао Мома.

Воды в канале было немного, так что утонуть Чао Мом не мог (и, видимо, не пострадал при падени). Однако спуститься к собаке и достать ее без длинной лестницы было было невозможно, так что господин Аттадхам принял решение обратиться в муниципалитет Чалонга.

Сотрудники местного отделения Департамента чрезвычайных ситуаций прибыли на место событий с лестницей подходящей длины, после чего вместе с господином Аттадхамом достали собаку из канала. Вся спасательная операция заняла 15 минут.