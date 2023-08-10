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В Чалонге проверили условия хранения пиротехнки в магазинах

На Пхукете продолжаются инспекции точек продажи и хранения пиротехники, начатые после взрыва на складе в Нараттхивате, в результате которого погибли не менее 12 человек и более сотни получили ранения. В среду, 9 августа, ревизоры посетили магазины сети SuperCheap в Чалонге.

Новости Пхукета

10 Августа 2023, 01:52 PM
Проверки торгующих петардами магазинов в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Проверки торгующих петардами магазинов в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Проверки торгующих петардами магазинов в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Проверки торгующих петардами магазинов в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Проверки торгующих петардами магазинов в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Проверки торгующих петардами магазинов в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Проверки торгующих петардами магазинов в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Проверки торгующих петардами магазинов в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Проверки торгующих петардами магазинов в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Проверки торгующих петардами магазинов в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Проверки торгующих петардами магазинов в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Проверки торгующих петардами магазинов в Чалонге. Фото: Chalong Municipality

Проверки были начаты на Пхукете сразу после взрыва 29 июля, который фактически стер с лица земли рынок в Сунгай-Колоке. Взрывной волной были повреждены или разрушены почти 300 домов. Полиция возбудила дело о халатности, повлекшей гибель людей, травмы и причинение материального ущерба. Подозреваемые задержаны.

Первые проверки на Пхукете проводили сотрудники Департамента провинциальных администраций (DOPA), хотя упоминалось и привлечение к инспекциям волонтеров гражданской обороны OrSor, подчиняющихся окружным и районных властям, то есть тоже связанных с DOPA.

Инспекцию в Чалонге осуществляла более представительная сводная группа, включавшая также полицейских, военнослужащих из армейского Командования операций по внутренней безопасности (ISOC), моряков ВМФ, сотрудников Минздрава, говорится в сообщении муниципалитета.

Муниципалитет отметил, что среди прочих были проверены пять магазинов SuperCheap, включая отделения у кольца Чалонга, у поворота на Soi Palai, в Набоне и просто «отделение в Чалонге». Под последним, видимо, понимается магазин у храма Wat Chalong.

Отметим, что буквально через две недели на Пхукете начнется период повышенного спроса на петарды и другую гражданскую пиротехнику в связи с празднованием Фестиваля голодных духов и Вегетарианского фестиваля. Впрочем, в буддистских храмах и китайских святилищах пиротехника круглогодично востребована для религиозных ритуалов.

На Пхукете с пиротехникой также связывают, в частности, пожар в главном провинциальном магазине SuperCheap в 2013 году. Огромные запасы петард и фейерверков внесли значительный вклад в то, как протекал пожар, который полностью уничтожил огромное здание. 

 

 

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