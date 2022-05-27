В Чалонге проходит кампания по борьбе с денге

Муниципалитет Чалонга продолжает районную кампанию по борьбе с комарами, разносящими лихорадку денге. С приходом сезона дождей в Таиланде начался период повышенного риска заражения этой болезнью.

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Как сообщил муниципалитет Чалонга, работники муниципалитета по распоряжению мэра Тханапорн Онгсантипхап отправились 25 мая в Chaofa Garden Home и на Soi Ta-Ied, чтобы раздать местным жителям средства для уничтожения личинок комаров, а также рассказать и показать, что делать, чтобы не допускать размножения насекомых. К муниципальным служащим подключились представители офиса деревенского старосты, а также волонтеры Минздрава.

На следующий день, 26 мая, кампания продолжилась в десятом мубане Чалонга. Там тоже обработали открытые емкости с водой специальным средством для уничтожения личинок комаров и рассказали местным жителям, как продолжать борьбу с насекомыми самостоятельно.

Также в Чалонге продолжается целевое окуривание отдельных локаций для уничтожения комаров. Муниципалитет не уточнил, по какому принципу выбираются места для обработки, но известно, что ранее минимум один выезд был связан с подтвержденным случаем заражения лихорадкой денге.

Что такое денге и как защититься от болезни

Лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti. Как указывается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью.

Специального лечения лихорадки денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Именно поэтому тайские специалисты рекомендуют сдавать анализы на денге во всех случаях, когда «обычная простуда» не ослабевают после трех-четырех дней или сопровождается симптомами, свойственными денге.

Вспышки лихорадки денге в Таиланде имеют сезонный характер и связаны с колебаниями размеров популяций комаров, которые активно размножаются в дождливую погоду. Основной пик заболеваний лихорадкой в Таиланде приходится на май-октябрь.

Основной способ защиты от денге – борьба с разносящими лихорадку комаров и меры против их активного размножения. В частности, власти настоятельно просят жителей не оставлять у домов открытые емкости с водой, а если без этого не обойтись, то добавлять в воду специальные препараты. Также важны простые меры по защите от комариных укусов – сетки на окнах, использование репеллентов.