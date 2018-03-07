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В Чалонге продолжается ремонт поврежденного понтонного причала

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor) не смогла сообщить, когда завершатся работы по починке одного из понтонных причалов на пирсе в Чалонге, но заверила, что работы уже ведутся.

Новости Пхукета

7 Марта 2018 16:56:49

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

«Мы спешим починить его. Мы восстанавливаем причал прямо сейчас», – заявил «Новостям Пхукета» директор транспортного отдела OrBorJor Прасит Йотарак.

«Пока что я не могу сказать, когда работы завершатся. Я буду держать вас в курсе», – добавил он.

Одновременно, как заверил господин Йотарак, его ведомство пытается установить, что привело к повреждению причала. В OrBorJor полагаю, что его могло протаранить рыболовецкое судно. Точный ответ на этот вопрос может дать изучение записей с камер видеонаблюдения.

«Этот инцидент не сильно затронул туристов, поскольку второй причал на том же пирсе по-прежнему работает. Возможно, посадка на лодки и высадка с ним занимают больше времени», – добавил господин Йотарак.

«Мы спешим починить его. Мы восстанавливаем причал прямо сейчас», – заявил «Новостям Пхукета» директор транспортного отдела OrBorJor Прасит Йотарак.

«Пока что я не могу сказать, когда работы завершатся. Я буду держать вас в курсе», – добавил он.

Одновременно, как заверил господин Йотарак, его ведомство пытается установить, что привело к повреждению причала. В OrBorJor полагаю, что его могло протаранить рыболовецкое судно. Точный ответ на этот вопрос может дать изучение записей с камер видеонаблюдения.

«Этот инцидент не сильно затронул туристов, поскольку второй причал на том же пирсе по-прежнему работает. Возможно, посадка на лодки и высадка с ним занимают больше времени», – добавил господин Йотарак.

Напомним, что понтонный причал был закрыт из-за повреждений еще в воскресенье, 4 марта. 

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