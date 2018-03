В Чалонге обрушился один из причалов Официальные лица предупредили владельцев лодок и яхтсменов о том, что один из причалов в Чалонге частично ушел под воду и до окончания ремонта использоваться не может. Новости Пхукета 5 Марта 2018 09:00:53 Фото: Источник The Phuket News Официальное уведомление за подписью главы Морского управления Пхукета Сурата Сирисайата было опубликовано в воскресенье, 4 марта. Ранее в этот же день один из читателей The Phuket News прислал в редакцию фото, сделанное в Чалонге. На снимке видно, что один из причалов частично ушел под воду. «Правая сторона пирса обрушилась, что представляет угрозу для безопасности людей. Всем судам запрещается использовать данный пирс до окончания ремонтных работ», – говорится в уведомлении Морского управления. В уведомлении не указывается, что именно могло стать причиной инцидента и когда именно он произошел. Примерный срок окончания ремонтных работ также не приводится. Попытки The Phuket News и «Новостей Пхукета» связаться с господином Сирисайатом в воскресенье успехом не увенчались.