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В Чалонге обрушился один из причалов

Официальные лица предупредили владельцев лодок и яхтсменов о том, что один из причалов в Чалонге частично ушел под воду и до окончания ремонта использоваться не может.

Новости Пхукета

5 Марта 2018 09:00:53

Фото: Источник The Phuket News
Фото: Источник The Phuket News

Официальное уведомление за подписью главы Морского управления Пхукета Сурата Сирисайата было опубликовано в воскресенье, 4 марта. Ранее в этот же день один из читателей The Phuket News прислал в редакцию фото, сделанное в Чалонге. На снимке видно, что один из причалов частично ушел под воду.

«Правая сторона пирса обрушилась, что представляет угрозу для безопасности людей. Всем судам запрещается использовать данный пирс до окончания ремонтных работ», – говорится в уведомлении Морского управления.

В уведомлении не указывается, что именно могло стать причиной инцидента и когда именно он произошел. Примерный срок окончания ремонтных работ также не приводится.

Попытки The Phuket News и «Новостей Пхукета» связаться с господином Сирисайатом в воскресенье успехом не увенчались.
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